Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Görevinden Ayrıldı

- Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, görevinden ayrıldığını açıkladı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur:

"13-14 aydır devam eden organize iftiralara dayanma sebebim Galatasaray'dır"

"Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım"

"Galatasaray için her şeyimi vermeye hazırdım, her zaman da hazır olacağım"

İSTANBUL - Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden ayrıldığını açıklayarak, "Belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 aydır devam eden yoğun, planlı ve kasıtlı her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan ve binlerce insana ulaşan organize iftiralara dayanma sebebim Galatasaray'dır" dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımdaki görevine devam etmeme kararını yaklaşık 1,5 ay önce Başkan Dursun Özbek'e söylediğini belirten Timur, "Şampiyonluktan 1-1 buçuk ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu bu şekilde açıklayabilmek, konuşabilmek kesinlikle mümkün değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. O yüzden 'Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor' demek durumundaydım. Şampiyonluktan sonra kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim. Bunu geçen cuma yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu. Onun hemen akabinde bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Bunun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim. Yazılı açıklamadan vazgeçme sebebim insanların bana gönderdiği duygusal mesajlardan dolayı" diye konuştu.

"13-14 aydır devam eden organize iftiralara dayanma sebebim Galatasaray'dır"

Taraftar olarak Galatasaray'a bağlı olduğunun altını çizen Erden Timur, "İnsanlığın en önemli mayası duygularıdır, değerleridir. İnsanlar herhangi bir şeyle bağı böyle kurarlar. Galatasaray taraftarları da öyle. En son Galatasaray yenilince ağladığımda koca adamdım. Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım, o şekilde geldim, herkes gibi o şekilde de görevimi devam ettirmeye çalıştım. Yapılan bu kadar iftiraya, samimiyetsizliğe, bunların hepsine tabii ki Galatasaray terbiyesinde anlatabilirim. Ben haksızlığa hemen tepki koyan, toplumsal bir yanlış varsa orada durmayan bir insanım. Belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 aydır devam eden yoğun, planlı ve kasıtlı her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan ve binlerce insana ulaşan organize iftiralara dayanma sebebim Galatasaray'dır. Başka hiçbir sebebi yok. Bu bahsettiklerim dışarıdan değil, dışarıdan olanlara sıkıntı yok. Onu da önemsemiş olursam zaten sürekli açıklama yapmak durumunda kalırız" ifadelerini kullandı.

"Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım"

Görevine devam etmek için tutunacak hiçbir dalı kalmadığını anlatan Timur, "Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Son 7 ay özellikle çok yoğunlaşarak devam etti. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz ne de komisyonculuğumuz kaldı. Taraftar benim bırakmamamı istiyor. Anlıyorum, ben de bırakmayı hiç istemiyorum ama hiçbir dal yok. Eğer o dedikleri kişiysem zaten bırakmamam lazım" şeklinde konuştu.

"Galatasaray için her şeyimi vermeye hazırdım, her zaman da hazır olacağım"

Galatasaray için her şeyini vermeye hazır olduğunun altını çizen Erden Timur, "Galatasaray için her şeyimi vermeye hazırdım, her zaman da hazır olacağım. Bunu da 2 senedir gösterdiğimi düşünüyorum. Ancak Galatasaray'ın asıl büyük problemi olan içerideki bu kötü siyaset. Bu Galatasaray'a 1-2 şampiyonluk zarar vermiyor. Sürdürülebilirliğinin olmamasının, sürekli bir şeyler iyi giderken böyle olmasının sebebi bu siyaset. Dolayısıyla bu siyaset Galatasaray'a 10-20 şampiyonluk zarar veriyor. Avrupa kupası alamamasına sebebiyet veriyor. Çünkü kötülüğün ürediği yerde hiçbir şey olmaz. Ben 1 sene boyunca hep sustum. Arkamda bu kadar taraftar, camia olmasa şimdiye kadar lime lime edilmiştim. Bu nasıl bir düzen?" cümlelerini kullandı.

"Bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon Euro sponsorluk getirdim"

Bu sezon bireysel çevresinden kulübe 40 milyon Euro sponsorluk geliri kazandırdığını söyleyen Timur, "Son 1 yılda kendi sponsorluklarım dışında tamamen bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon Euro sponsorluk getirdim. Galatasaray'ın maç günü gelirlerini mücadele ederek 8-9 katına çıkardık. Florya projesini ortaya koydum. Bu iftiralar dursun diye sustum ama olmadı. Son 6-7 ay daha da başka bir boyuta gitti. İşler Florya'ya taşındı. Minimum haftada 5 gün oradayım. İki senedir çok iyi bir ilişki oluşturdum. Herkes de seviyor. Böyle şeyler olunca onlar da rahatsız oluyor. Tek formülümüzün herkese sarılmak olduğunu anlattım. Hatta en çok bize laf eden insanlara sarıldık ama daha da arttı. Tutunacak dallar teker teker kırıldı. Dolayısıyla bu noktaya geldik" şeklinde konuştu.

"Icardi arkamda duran az sayıda insandan biri"

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin kararı konusunda kendisini desteklediğini açıklayan Erden Timur, "Mauro, çok özel bir insan. Onunla hiçbir şey konuşmadım ama kendisi anlıyor. Benim arkamda duran, sürekli konuştuğum, vefa gösteren çok az sayıda insandan birisi. Gerçek anlamda sahiplenmeyi onunla yaşadım. Ben ayrılacağını düşünmüyorum" dedi.

" Türkiye'ye Mourinho gibi isimlerin gelmesi çok büyük katkı"

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmasının Türk futbolu için güzel bir gelişme olduğunu hatırlatan Timur, "Mourinho, önemli bir hoca. Türkiye'ye böyle isimlerin gelmesi çok büyük katkı. Galatasaray olarak seviyenin buraya gelmesinde çok ciddi etkimiz var. 13. olduğumuz sezondan sonra çıtayı yükselttik. Sonra rakibimiz de iyi bir takım kurdu. Çıtanın sürekli yükselmesini değerli buluyorum. Başarı gelir, gelmez orası farklı bir şey" diye konuştu.

Galatasaray'ın yeni sezonda da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu vurgulayan Timur, "İki sezondur yepyeni takımlarla bizi başarıya götürmüş, rekorlar kırmış, kendini ispatlamış bir Okan hocamız var. Takımın da iskeleti var. Geçen sezon tutmayan transferlerimiz oldu. Bu sezon ilk 11'e 2, yedeğe de 2-3 oyuncu alınacak. İskeletimiz sağlam, hocamız çok iyi. Florya'nın içindeki birliğimizi, beraberliği bozmazsak şampiyonluk konusunda hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray başkanlığı ile ilgili de konuşan Timur, "İleride neler olacağını bilemem. Her Galatasaray taraftarı başkan olmayı ister. Eğer zaman oraya götürürse tabii ki yaparız" açıklamasını yaptı.

Basın toplantısının sonunda görevi boyunca kulüpte birlikte çalıştığı herkese teşekkür eden Timur, eşi ve çocuklarının ismini sayarken duygulandı. Erden Timur, toplantı sonrasında ise basın mensuplarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.