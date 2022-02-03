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Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu - Son Dakika

Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu

03.02.2022 11:13

Türkiye'nin lokomotif kulüplerinden Eskişehirspor, özel bir spor salonunda Galatasaray tişörtüyle fotoğraf paylaşan Egehan Has'ı kulüpten gönderdi. Kulübün yaptığı açıklamadan sonra Galatasaraylı taraftarlar harekete geçti.

Özel bir spor salonunda Galatasaray tişörtüyle poz vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan Eskişehirspor altyapı oyuncularından Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Türkiye bu olayı tartışıyor! Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması kriz çıkarttı

SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, akşam gittiği spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan genç kaleci Egehan Has için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe kazandırılması için sosyal medyada birçok mesaj gönderdi.

Sosyal medyada yaşanan tartışmalar:

Türkiye bu olayı tartışıyor! Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması kriz çıkarttı
Türkiye bu olayı tartışıyor! Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması kriz çıkarttı
Türkiye bu olayı tartışıyor! Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması kriz çıkarttı
Türkiye bu olayı tartışıyor! Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması kriz çıkarttı
Türkiye bu olayı tartışıyor! Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması kriz çıkarttı
Türkiye bu olayı tartışıyor! Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması kriz çıkarttı
Türkiye bu olayı tartışıyor! Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması kriz çıkarttı
YORUMLAR (2)
  • Bulent Cebeci: Eskişehirspor için mücadele ederken Galatasaray tişörtü giyemezsin nokta artık seni Galatasaray dan başka hiç bir kulüp transfer edip oynatmaz futbol hayatını bitirdin genç Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu - Son Dakika
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