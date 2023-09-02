Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü - Son Dakika

Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü

Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul\'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü
Son Güncelleme: 02.09.2023 10:19

Avrupa'daki temsilcilerimizin grup fikstürleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, ilk maçını 20 Eylül'de Kopenhag ile İstanbul'da oynayacak. Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, açılışı 21 Eylül'de Kadıköy'de Nordsjaelland ile Beşiktaş ise aynı tarihte deplasmanda Club Brugge ile yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ile Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki fikstürleri belli oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇILIŞI İSTANBUL'DA YAPIYOR

Galatasaray, ilk maçını 20 Eylül'de Rams Park'ta Kopenhag ile oynayacak. Fenerbahçe, 20 Eylül'de Kadıköy'de Nordsjaelland'ı ağırlarken, Beşiktaş ise aynı tarihte deplasmada Club Brugge ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

  • 20 Eylül/ Kopenhag
  • 3 Ekim/ Manchester United (D)
  • 24 Ekim/ Bayern Münih
  • 8 Kasım/ Bayern Münih (D)
  • 29 Kasım/ Manchester United
  • 12 Aralık/ Kopenhag (D)

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü şöyle:

21 Eylül:

  • Fenerbahçe - Nordsjaelland
  • Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim:

26 Ekim:

  • Fenerbahçe - Ludogorets
  • Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım:

  • Ludogorets - Fenerbahçe
  • Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım:

  • Nordsjaelland - Fenerbahçe
  • Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık:

  • Fenerbahçe - Spartak Trnava
  • Lugano - Beşiktaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü - Son Dakika
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