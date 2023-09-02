Galatasaray ve Fenerbahçe açılışı İstanbul\'da yapacak! İşte temsilcilerimizin Avrupa fikstürü

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ile Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki fikstürleri belli oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AÇILIŞI İSTANBUL'DA YAPIYOR

Galatasaray, ilk maçını 20 Eylül'de Rams Park'ta Kopenhag ile oynayacak. Fenerbahçe, 20 Eylül'de Kadıköy'de Nordsjaelland'ı ağırlarken, Beşiktaş ise aynı tarihte deplasmada Club Brugge ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

20 Eylül/ Kopenhag

3 Ekim/ Manchester United (D)

24 Ekim/ Bayern Münih

8 Kasım/ Bayern Münih (D)

29 Kasım/ Manchester United

12 Aralık/ Kopenhag (D)

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü şöyle:

21 Eylül:

Fenerbahçe - Nordsjaelland

Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim:

Spartak Trnava - Fenerbahçe

Beşiktaş - Lugano

26 Ekim:

Fenerbahçe - Ludogorets

Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım:

Ludogorets - Fenerbahçe

Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım:

Nordsjaelland - Fenerbahçe

Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık: