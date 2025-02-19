Galatasaray ve TFF arasında yeni bir kriz patlak verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray ve TFF arasında yeni bir kriz patlak verdi

Geniş Video İzle

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbi öncesi Riva'da toplantı yapma davetini geri çeviren Dursun Özbek'e yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, ''Çarşambayı gününe olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz'' dedi.

19.02.2025 14:47  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, davetini reddeden sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek'e yanıt verdi. Bu sözler, Galatasaray ile TFF arasında yeni bir krize neden oldu.

ÖZBEK: 8 AYDIR NEREDEYDİNİZ! SAMİMİ DEĞİL

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanlarını bugün için Riva'da toplantıya davet etmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu toplantıya katılmayacağını iletti. Özbek, dünkü Divan Kurulu toplantısında, "Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan. Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım" ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU: KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU KAMUOYUNA BIRAKIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün yaptığı açıklamada Dursun Özbek bu sözlerine yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın davetlerine katılmamasıyla ilgili, "Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz" dedi.

"DİVAN TOPLANTISINDAN SONRA BENİ ARADI

Hacıosmanoğlu, "Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda açıklaması oldu. Açıklamadan sonra konuşmak istediniz mi?" şeklindeki sorunun ardından, "Divan toplantısından sonra kendisi beni aradı. Özel konuşmaları burada size mi anlatacağım, kendi aramızda olan konuşma. Galatasaray camiasına, tüm camialara saygımız var. Dursun Başkan da 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım birisidir" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN AMİRİ BİZİZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübüne dönüş yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz. İstişare edip bu bilgileri vermek üzere iki kulübü federasyona çağırmıştık." yanıtını verdi.

GALATASARAY'IN ADIMI NE OLACAK?

Bu gelişmelerin ardından daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet eden Galatasaray'ın, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları sonrası atacağı adım merakla bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK'İN RESMİ CEVABI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun toplantı davetine verdiği resmi cevap ortaya çıktı.

Dursun Özbek'in TFF'ye yanıtı şu şekilde;

"Sayın Hacıosmanoğlu,

23 Şubat Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynayacağımız Fenerbahçe maçının önemine istinaden 19 Şubat tarihli istişare toplantısı davetinizi aldım.

Gelen mektubu ilk okuduğumda yapılması planlanan görüşmenin mevcut futbol federasyonuna gösterdiğimiz tüm tepkimize rağmen, içinde bulunduğumuz futbol iklimine, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sağlamayı amaçlayan bir toplantı olacağını düşünmüştüm.

Ancak dün, 17 Şubat saat 20:00'de, Rizespor'la oynadığımız kritik maçtan yaklaşık 1 saat önce, sanki ortaya çıkan bu kötü ortamdan Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiçbir sorumluluğu yokmuşçasına bir söylemle, davetinizi kamuoyuyla paylaşmanızı samimiyetten, iyi niyetten ve planlanan amaçtan uzak bulduğumu bilmenizi isterim.

Anlaşılıyor ki; arzunuz samimi bir istişare ortamı yaratmaktan ziyade kurumunuzun halkla ilişkiler çalışmasını yapmakmış.

Bu sebeple davetinize icabet etmeyeceğimi bildirmek isterim.

Kulübümüz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sahaya odaklanıp, taraftarlarına ve topluma itidal çağrısı yapmaya devam edecektir. Dilerim gerek kurumunuz gerekse bir araya gelmemizi planladığınız Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetimi de benzer saikle hareket eder ve ülkemiz futbolunun ihtiyacı olan huzur ortamı kısa sürede tesis olur."

Galatasaray ve TFF arasında yeni bir kriz patlak verdi

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve TFF arasında yeni bir kriz patlak verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Can dostum:
    Galatasarayla Kimse Uğraşamaz Bu Oyunlara Gelmez Herkes Haddini Bilecek.. Az Kaldı 80 91 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Dursun başkan Pinokyo senin yanında masum kalır. Yaşından başından utan. 66 64 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    tff alinin oyuncagi olmus . 87 38 Yanıtla
  • Sergen:
    GS'ın talep ettiği, FB lehine yapılan 46 pozisyonun VAR kaydını açıkla önce TARAFLI TFF ve MHK! Ülkemizin en büyük sivil toplum oluşumu GS'ı tehdit edenlerin o görevde yeri olamaz! 47 60 Yanıtla
  • Tatyana Tadelle:
    hem adami tehdit edeceksin hem ben olduğum sürece bu ülkede yabancı hakemler maç yonetmeyecek deyip yabanci hakem getireceksin sonrada utanmadan g sarayi rivaya davet ediyoruz diyeceksin TFF istifa MHK istifa… ülke futbolunu katlettiniz 72 31 Yanıtla
  • Semih:
    Türkler dünyayı yönetti ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak dedin. Kendi şerefini bile konuya dahil etmiştin. Futbolun amiri sensen, kime boyun eğdin de yabancı hakem getiriyorsun? Ben zaten GS kulübünün sezon başından beri istediği "kaliteli, sadece en üst beş ligde maç yöneten" hakemleri istiyorum. Ama sen nasıl futbol amirisin ki her lafından dönüyorsun? 71 14 Yanıtla
  • Sergen:
    FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarıda 1.sırada, en çok kırmızıda 4.sırada. Bizim ligde kırmızı görmeyen FB ve Eyüp. fenerasyon İSTİFA! "kaliteli yabancı hakem" GS'ın işine gelir. 42 10 Yanıtla
  • Muhammedd:
    GS FB maçlarında, 2001 yılından beri GS kendi sahasında penaltı kullanmadı! GS'a kendi sahasında bile lehine penaltı verilmiyor verilemiyor! TFF değişiyor düzen değişmiyor, "üst üzey liglerdeki kaliteli" yabancı hakem zorunluluk! Ama kocun ve acunun atattığı şaibeleri olan sloven hakem maçı ayarlamaktır! 34 10 Yanıtla
  • Sergen:
    Belirlediği hakem, futbol ve özel hayatında skandallara karışmış ortalama hakem. Ayarlayan UEFA başkanı Ceferin desen sürekli FB stadında, hacosman ve kocla çiftliklerde buluşuyor. Üst düzey yabancı hakem getirin! Marciniak kalitesinde birçok yabancı hakem varken, skandala karışmış sıradan hakemi dünya çapında diye tanıtmak planlı bi harekettir. 30 8 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    çağırın hemen mehmet büyükekşi veya haluk ulusoyu 20 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:44:31. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray ve TFF arasında yeni bir kriz patlak verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.