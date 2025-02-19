Galatasaray ve TFF arasında yeni bir kriz patlak verdi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, davetini reddeden sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek'e yanıt verdi. Bu sözler, Galatasaray ile TFF arasında yeni bir krize neden oldu.

ÖZBEK: 8 AYDIR NEREDEYDİNİZ! SAMİMİ DEĞİL

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanlarını bugün için Riva'da toplantıya davet etmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu toplantıya katılmayacağını iletti. Özbek, dünkü Divan Kurulu toplantısında, "Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan. Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım" ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU: KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU KAMUOYUNA BIRAKIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün yaptığı açıklamada Dursun Özbek bu sözlerine yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın davetlerine katılmamasıyla ilgili, "Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz" dedi.

"DİVAN TOPLANTISINDAN SONRA BENİ ARADI

Hacıosmanoğlu, "Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda açıklaması oldu. Açıklamadan sonra konuşmak istediniz mi?" şeklindeki sorunun ardından, "Divan toplantısından sonra kendisi beni aradı. Özel konuşmaları burada size mi anlatacağım, kendi aramızda olan konuşma. Galatasaray camiasına, tüm camialara saygımız var. Dursun Başkan da 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım birisidir" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN AMİRİ BİZİZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübüne dönüş yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz. İstişare edip bu bilgileri vermek üzere iki kulübü federasyona çağırmıştık." yanıtını verdi.

GALATASARAY'IN ADIMI NE OLACAK?

Bu gelişmelerin ardından daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet eden Galatasaray'ın, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları sonrası atacağı adım merakla bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK'İN RESMİ CEVABI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun toplantı davetine verdiği resmi cevap ortaya çıktı.

Dursun Özbek'in TFF'ye yanıtı şu şekilde;

"Sayın Hacıosmanoğlu,

23 Şubat Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynayacağımız Fenerbahçe maçının önemine istinaden 19 Şubat tarihli istişare toplantısı davetinizi aldım.

Gelen mektubu ilk okuduğumda yapılması planlanan görüşmenin mevcut futbol federasyonuna gösterdiğimiz tüm tepkimize rağmen, içinde bulunduğumuz futbol iklimine, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sağlamayı amaçlayan bir toplantı olacağını düşünmüştüm.

Ancak dün, 17 Şubat saat 20:00'de, Rizespor'la oynadığımız kritik maçtan yaklaşık 1 saat önce, sanki ortaya çıkan bu kötü ortamdan Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiçbir sorumluluğu yokmuşçasına bir söylemle, davetinizi kamuoyuyla paylaşmanızı samimiyetten, iyi niyetten ve planlanan amaçtan uzak bulduğumu bilmenizi isterim.

Anlaşılıyor ki; arzunuz samimi bir istişare ortamı yaratmaktan ziyade kurumunuzun halkla ilişkiler çalışmasını yapmakmış.

Bu sebeple davetinize icabet etmeyeceğimi bildirmek isterim.

Kulübümüz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sahaya odaklanıp, taraftarlarına ve topluma itidal çağrısı yapmaya devam edecektir. Dilerim gerek kurumunuz gerekse bir araya gelmemizi planladığınız Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetimi de benzer saikle hareket eder ve ülkemiz futbolunun ihtiyacı olan huzur ortamı kısa sürede tesis olur."