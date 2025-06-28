Gazi Koşusu'nda Heyecan Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gazi Koşusu'nda Heyecan Zirveye Çıkıyor

Gazi Koşusu\'nda Heyecan Zirveye Çıkıyor
28.06.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

99. Gazi Koşusu, 29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek. Jokeyler, rekabetin eşit olacağını belirtti.

TÜRK atçılığının zirvesi olan Gazi Koşusu'nda heyecan dozu giderek artıyor. Bu yıl 99'ncusu düzenlenecek dev organizasyon öncesinde kıyasıya bir mücadeleye girecek olan jokeyler, önemli açıklamalarda bulundu. Jokeyler, favori bir ismin olmadığı noktasında birleşirken rekabetin en üst düzeyde yaşanacağı bir yarışa hazır olduklarını ifade etti.

99'UNCU RANDEVU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 99'uncu kez düzenlenecek.

HEYECAN KANAL D'DE

Saat 17.15'te start alacak yarış, Kanal D, Tay TV ve Spor Smart kanallarında canlı olarak ekrana gelecek. Yarış öncesi ve sonrası yayınlarda Gazi Koşusu'nun tüm detayları izleyicilere aktarılırken bu önemli spor etkinliğine katılan isimlerle renkli röportajlar gerçekleştirilecek.

BİR KEZ YARIŞIYORLAR

3 yaşındaki safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği Gazi Koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte koşuluyor. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen bu zorlu mücadeleye katılacak olan jokeyler, prestijli yarış öncesinde değerlendirmeler yaptı.

'ŞANSLAR EŞİT'

Geçen yıl Dragon Flame ile startı ilk gören ve kupanın sahibi olan Akın Sözen, "Bu yıl Database isimli atla yarışacağız. Centilmence bir yarış olmasını diliyorum, hak edenin kazanmasını umut ediyorum. İnşallah zafer bu sene de bizim olur. Açıkçası bu sene öne çıkan bir at yok, şanslar oldukça eşit görünüyor" dedi.

'TAHMİN ETMEK ZOR'

Jokey Mehmet Kaya, coşkulu ve heyecanlı olduğunu kaydederek "Albayrak isimli atla yarışacağım. Genel olarak favorinin olmadığı, sonucu tahmin etmenin zor olduğu bir yarış olacak gibi görünüyor. Yarış bittikten sonra 'Bu at nasıl kazandı?' diyemeyeceğimiz bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.

'HAFİFE ALINACAK AT YOK'

Yarışa tam anlamıyla hazır olduğunu ifade eden Jokey Ali Yıldız; "Öncelikle herkes gibi ben de oldukça heyecanlıyım. Bu yarışa katılan hiçbir at hafife alınacak seviyede değil. Biz de güçlü bir rakibiz. Tüm yarış severlerin Gazi günü hipodroma gelmesini dilerim" değerlendirmesini yaptı.

'HER AT KAZANABİLİR'

Jokey Nevzat Avcı, provalarla birlikte heyecan dozunun arttığını vurgulayarak "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu koşuda yer almak büyük bir onur. Herkesin başarılı olmasını ve iyi olanın kazanmasını diliyorum. Bu yıl belirgin bir favori yok gibi görünüyor. Her atın kazanma şansı var" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR ONUR'

Hayalinde Gazi Koşusu'nu kazanmak olduğunu anlatan Jokey Erhan Aktuğ, "Bu koşuya katılabilmek bile benim için büyük bir onur. Bu yıl net bir favori yok. Bu da güzel bir rekabetin habercisi. Keyifli bir mücadele bizi bekliyor. Yarış severler her zaman başımızın tacı. Onlar olmasa biz de olmazdık" yorumunda bulundu.

'BU KEZ BAŞARACAĞIM'

Jokey Görkem Özçelik de tüm jokeylere bol şanslar dileyerek şunları söyledi: "Bu yarış, Türk atçılığının en büyük ve yılda bir kez düzenlenen yarışı. Gazi'yi kazanmak her jokeyin hayalidir. Umarım bu yıl o hayal benim için gerçekleşir. Bu, Gazi'deki dördüncü yılım. Bu kez başaracağıma inanıyorum"

Kaynak: DHA

Gazi Koşusu, İstanbul, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazi Koşusu'nda Heyecan Zirveye Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek
Katy Perry’ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
Kanserle savaşan Jessie J’den sevindiren haber: Tamamen geçti Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
14:51
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
14:41
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
14:34
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
14:33
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
14:26
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
14:21
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:00
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
13:37
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 11:50:20. #7.12#
SON DAKİKA: Gazi Koşusu'nda Heyecan Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.