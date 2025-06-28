Gazi Koşusu\'nda Heyecan Zirveye Çıkıyor

TÜRK atçılığının zirvesi olan Gazi Koşusu'nda heyecan dozu giderek artıyor. Bu yıl 99'ncusu düzenlenecek dev organizasyon öncesinde kıyasıya bir mücadeleye girecek olan jokeyler, önemli açıklamalarda bulundu. Jokeyler, favori bir ismin olmadığı noktasında birleşirken rekabetin en üst düzeyde yaşanacağı bir yarışa hazır olduklarını ifade etti.

99'UNCU RANDEVU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 99'uncu kez düzenlenecek.

HEYECAN KANAL D'DE

Saat 17.15'te start alacak yarış, Kanal D, Tay TV ve Spor Smart kanallarında canlı olarak ekrana gelecek. Yarış öncesi ve sonrası yayınlarda Gazi Koşusu'nun tüm detayları izleyicilere aktarılırken bu önemli spor etkinliğine katılan isimlerle renkli röportajlar gerçekleştirilecek.

BİR KEZ YARIŞIYORLAR

3 yaşındaki safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği Gazi Koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte koşuluyor. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen bu zorlu mücadeleye katılacak olan jokeyler, prestijli yarış öncesinde değerlendirmeler yaptı.

'ŞANSLAR EŞİT'

Geçen yıl Dragon Flame ile startı ilk gören ve kupanın sahibi olan Akın Sözen, "Bu yıl Database isimli atla yarışacağız. Centilmence bir yarış olmasını diliyorum, hak edenin kazanmasını umut ediyorum. İnşallah zafer bu sene de bizim olur. Açıkçası bu sene öne çıkan bir at yok, şanslar oldukça eşit görünüyor" dedi.

'TAHMİN ETMEK ZOR'

Jokey Mehmet Kaya, coşkulu ve heyecanlı olduğunu kaydederek "Albayrak isimli atla yarışacağım. Genel olarak favorinin olmadığı, sonucu tahmin etmenin zor olduğu bir yarış olacak gibi görünüyor. Yarış bittikten sonra 'Bu at nasıl kazandı?' diyemeyeceğimiz bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.

'HAFİFE ALINACAK AT YOK'

Yarışa tam anlamıyla hazır olduğunu ifade eden Jokey Ali Yıldız; "Öncelikle herkes gibi ben de oldukça heyecanlıyım. Bu yarışa katılan hiçbir at hafife alınacak seviyede değil. Biz de güçlü bir rakibiz. Tüm yarış severlerin Gazi günü hipodroma gelmesini dilerim" değerlendirmesini yaptı.

'HER AT KAZANABİLİR'

Jokey Nevzat Avcı, provalarla birlikte heyecan dozunun arttığını vurgulayarak "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu koşuda yer almak büyük bir onur. Herkesin başarılı olmasını ve iyi olanın kazanmasını diliyorum. Bu yıl belirgin bir favori yok gibi görünüyor. Her atın kazanma şansı var" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR ONUR'

Hayalinde Gazi Koşusu'nu kazanmak olduğunu anlatan Jokey Erhan Aktuğ, "Bu koşuya katılabilmek bile benim için büyük bir onur. Bu yıl net bir favori yok. Bu da güzel bir rekabetin habercisi. Keyifli bir mücadele bizi bekliyor. Yarış severler her zaman başımızın tacı. Onlar olmasa biz de olmazdık" yorumunda bulundu.

'BU KEZ BAŞARACAĞIM'

Jokey Görkem Özçelik de tüm jokeylere bol şanslar dileyerek şunları söyledi: "Bu yarış, Türk atçılığının en büyük ve yılda bir kez düzenlenen yarışı. Gazi'yi kazanmak her jokeyin hayalidir. Umarım bu yıl o hayal benim için gerçekleşir. Bu, Gazi'deki dördüncü yılım. Bu kez başaracağıma inanıyorum"