Gaziantep FK, Düzce'de kampa girdi - Son Dakika
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Gaziantep FK, Düzce'de kampa girdi

Gaziantep FK, Düzce\'de kampa girdi

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Düzce'de bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde kampa girdi. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çift antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek olan ekip, yeni transferlerini de ilk antrenmana dahil etti.

23.07.2024 11:44
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Mutlu YUCA/ DÜZCE, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Düzce'de Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde kampa girdi.

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bolu'nun Gerede ilçesindeki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı. Düzce'de Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde kampa giren kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Gaziantep FK, ilk antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman geniş alanda gerçekleştirilen top kapma çalışmalarıyla sona erdi. Kırmızı siyahlı ekibin yeni transferleri Kacper Kozlowski ve Cyril Mandouki takımla beraber ilk antrenmanlarına katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Düzce'de kampa girdi - Son Dakika

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