Gaziantep FK, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti
Gaziantep FK, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Kayserispor\'u 3-0 Mağlup Etti
20.04.2026 23:29
Gaziantep FK, Kayserispor'u sahasında 3-0 yenerek ligdeki umutlarını sürdürdü. Teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, – SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Gaziantep FK'nın sahasında Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Mustafa Aksoy, istedikleri ve hayal ettikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ifade ederek, bunun karşılığını da aldıklarını söyledi. Aksoy, "Öncelikle bizim için önemli bir maçtı. Rakip içinde değerli bir maçtı ama hayal ettiğimiz oyunu sahaya yansıttığımızda rahat galip geleceğimizi biliyorduk. Oyuncularımızın reaksiyonu üst seviyedeydi. Maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi. Bunun neticesinde de istediğimiz skoru aldık. Çok mutluyuz. İnşallah diğer haftalarda da maksimum puanları alarak takımımızın ligi üst sıralarda bitirmesi için elimizden geleni yapacağız. Her maçın hikayesi farklı bugünkü baskın oyunumuzun sebebini bir değişiklik olarak algılamak yanlış. Burak Yılmaz hocam ve ekibi bu takıma çok katkı sağladı. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Ama her maçın hikayesi çok farklı. Rakibe yaptığımız analizlerde genelde akan oyunda blok aralarında baskı hızlarının düşük olduğunu biliyorduk. O yüzden geriden kurulan oyunda pası tercih ettik. Hocalarda ayrılmak istemez ama skorların sonucun da belli bir süreçten sonra hoca değişiklikleri yaşanıyor. Ben kendi adıma kulüp antrenörüyüm, kulübün bu tip durumlarda ortaya çıkan mekanizmasıyız. Elimizden geleni yapıyoruz takıma hakimiz. İki hocamız da çok katkı sağladılar. Bu futbolda var. Hocalar başarılı olamadıklarında gidebiliyorlar. Çok şükür bugün de galip geldik" dedi.

ERLING MOE: HALA ŞANSIMIZ VAR

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, hala şanslarının devam ettiğini ifade ederek, diğer haftalarda çalışıp önlerindeki şansları değerlendirmek istediklerini söyledi.

Erling Moe, "Futboldaki en önemli iki şeyi yapamadık. Kolay gol yememek ve fırsatları değerlendirmek bunları yapamadık. Hala şansımız var. Önümüzde zor bir hafta olsa da çalışıp bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kesinlikle oyuncularım 'küme düştük' düşüncesine girdiklerine katılmıyorum. Oyuncularım ellerinden gelenini en iyisini yapmaya çalışıyor. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmezsek oyuncular özgüven kaybı yaşayabiliyorlar. Bu sezon başından bu yana gelen bir süreç. Bugün ve bundan önceki maçlarda arada çok fazla bir fark yok ama mağlubiyetle sonuçlandı. Girdiğimiz pozisyonları daha rahat gole çevirince sahada oyuncularımız beklendiğinden daha iyi reaksiyon verecekler. Futbol herkesin bir araya geldiği bir durum. Taraftarlar maçın önemli unsuru. Taraftarların yasaklanması futbola artı bir şey katmaz. Herkesin kendi şehrinin takımını sahiplenmesi Türk futbolunu eşsiz kılan bir şey. Ben bu ligin güzel bir lig olduğunu düşünüyorum. Bu yasaklamaların bizim ya da başka sahada olması Türk futboluna bir şey kazandırmaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Kayserispor, Futbol, Spor

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Ankara’da 9 mekana operasyon Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

23:37
Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş
Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş
23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
22:14
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 23:55:56.
