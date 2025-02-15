Gaziantep FK, Sivasspor\'u Geçerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

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SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında Gaziantep FK'nın sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, bugün zor bir maç olacağını bildikleri için ona göre hazırlandıklarını ifade ederek, galibiyetten memnun olduğunu ifade etti. İnan, "Bugün çok zor bir maç olacağın bekliyordum. Sivasspor özellikle son haftalarda önemli işler yapıyor. Fiziksel olarak daha güçlü bir durumdalar. Beşiktaş maçında da mağlubiyeti çok hak etmemişlerdi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçın başladığında aslında çalıştığımız gibi rakibin eksikliklerini yakalayabilirdik. Enerji olarak yüksek başlamayınca maç ortada devam etti. İlk yarıda en azından gol atabilseydik maç farklı olabilirdi. İkinci yarıda biraz daha baskı kurduk. Tüm ofansif oyuncuları sahaya sürmeye çalıştık. Zor maçtı ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün daha önce yaptığımızdan farklı işler yaptık. Bu değişkenlikler sürekli olacak. Oyuncuların performansı ve sağlık durumları bunu değiştirecek. En azından maçlara göre de değişecektir" dedi.

'ZOR FİKSTÜR ÖNCESİ ÖNEMLİ GALİBİYET ALDIK'

Selçuk İnan, Halil Dervişoğlu'nun taraftarlar tarafından tepki görmesine ilişkin bunun hiçbir oyuncuya yapılmaması gerektiğini ve Halil'in performansından memnun olduğunu dile getirdi. İnan, zor bir fikstür öncesi aldıkları 3 puanın önemli olduğunu kaydederek, "Halil güçlü bir oyuncu çok duygusal bir oyuncu sadece Gaziantep'te değil hiçbir oyuncuya ben bu şekilde davranışın doğru olmadığını düşünüyorum. Taraftarlar tabii ki oyuncuların performansının yüksek olmasını istiyor. Halil bugün de iyi işler yaptı. Oyucuların en kötü halinde bile onlara destek olmak lazım. Ben bugün Halil'den memnundum, çok mücadele etti ve önemli işler yaptı. Dediğimiz gibi bunlar futbolda var biz bunu unuttuk çalışmaya devam edeceğiz. Zor bir fikstür ama bizim için her maç zor. Biz kendimizi ve seviyemizi biliyoruz. Zor maçlar ama takımımız iyi konsantre olur ve rakip kadar mücadele ederse biz her takımı yeneceğimizi düşünüyorum. Zor bir fikstür öncesi tabi bundan önce 3 puan almamız bizi memnun etti" ifadelerini kullandı.

ÖMER ERDOĞAN: AĞIR BİR MAĞLUBİYET OLDU

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son dakika yedikleri gol ile alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu söyledi. Hakemin maçı tek taraflı yönettiğini ve yanlış kararları olduğunu ifade eden Erdoğan, bu oyundan ders çıkarıp diğer maçlara konsantre olacaklarını belirtti.

Ömer Erdoğan, "Son dakika yediğimiz gol ile mağlup olmamız üzücü oldu. Maça iyi başladık, öne geçtik. İlk yarıda neredeyse pozisyon vermedik. Yaptığımız basit bir hata gol ile sonuçlandı. İkinci yarıda maç ortadaydı. Zaman zaman biz oyuna sahip olduk, zaman zaman rakip takım. Charisis'in direğe takılan bir pozisyonu vardı. Biz buraya 3 puan almak için gelmiştik. Mağlubiyeti hak etmedik. Daha önce de son dakika golü ile puan kaybına uğradığımız maçlar olmuştu. Bugün de öyle oldu. Hakemler ile ilgili konuşmuyorum ama bugün tek taraflı maç yönettiğini düşünüyorum. Bütün kararları aleyhimize verdi. Manaj ile kafa teması olan pozisyonda kırmızı vermemesi düşündürücü. Gol öncesi faulü vermeyip daha sonra rakibe faul verip ve ofsayt olmasına rağmen oyunun devam etmesi bilemiyorum. Ağır bir mağlubiyet oldu bizim için. Buradan ders çıkaracağız. İçeride inşallah Konyaspor'u yenerek bir nefes almak istiyoruz. Ben normalde rakip oyuncular ile ilgili de fazla konuşmam ama Arda kardeşimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Orada bir faul oldu ama olayı büyütüp hem kulübeyi ham sahadaki oyuncuları sinirlendirerek gerginliği artırması doğru değil. Benim sahaya girme nedenim ortamı sakinleştirmekti" diye konuştu.