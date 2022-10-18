Gaziantep haber... Gaziantep'te tenis turnuvası yapılacak - Son Dakika
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Gaziantep haber... Gaziantep'te tenis turnuvası yapılacak

18.10.2022 14:02
Gaziantep haber... Gaziantep'te tenis turnuvası yapılacak

Gaziantep haberi... Rumkale Su Sporları Festivali, Gazi Yarı Maratonu gibi büyük spor organizasyonlarına peş peşe imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir organizasyona daha hazırlanıyor.

Rumkale Su Sporları Festivali, Gazi Yarı Maratonu gibi büyük spor organizasyonlarına peş peşe imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir organizasyona daha hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Uluslararası Tenis Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası" Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 24-30 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Bölgenin ve Türkiye'nin en büyük tenis organizasyonlarından olacak turnuvaya, Moldova, Romanya, İsviçre, İsveç, Kazakistan, İtalya, Fransa, Ukrayna, Avusturya, Polonya, Birleşik Krallık, İspanya, Avustralya, Özbekistan, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu 19 ülkeden 70'e yakın profesyonel tenisçi katılacak.

Dünya tenisinde ilk 500'deki sporcular ve Türkiye'den de milli tenisçilerin katılacağı Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası Gaziantep'in spor hafızasına bambaşka bir deneyim olarak kaydolacak. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep haber... Gaziantep'te tenis turnuvası yapılacak - Son Dakika

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