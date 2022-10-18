Dünya tenisinde ilk 500'deki sporcular ve Türkiye'den de milli tenisçilerin katılacağı Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası Gaziantep'in spor hafızasına bambaşka bir deneyim olarak kaydolacak. - GAZİANTEP

Rumkale Su Sporları Festivali, Gazi Yarı Maratonu gibi büyük spor organizasyonlarına peş peşe imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi , yepyeni bir organizasyona daha hazırlanıyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep haber... Gaziantep'te tenis turnuvası yapılacak - Son Dakika

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