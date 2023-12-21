Gillette&Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri\'nde oylama heyecanı dev jüri toplantısı ile başladı

Bu yıl 70.'si düzenlenecek ve sporun en iyilerini belirleyen Gillette&Milliyet Yılın Sporcusu oylamasında yarışacak adaylar, dev jürinin oyları ile belli oldu. Sporcular, en prestijli ödüller arasında gösterilen organizasyonda 2023'ün en büyüğü olabilmek için halktan destek arayacak.

Son dokuz yıldır erkek bakımının lider markası Gillette ile yapılan iş birliği ile gerçekleştirilen Gillette&Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Türkiye'nin en önemli spor insanları, spor müdürleri ve spor yazarları dün bu kez Barcelona'da bir araya geldi.

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen Büyük Jüri Toplantısı'na Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Kadın Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir gibi isimlerin de yer aldığı dev jüri, belirlenen ön adaylar arasından 7 kategori için seçimini yaptı.

Önümüzdeki günlerde 7 kategoride verilecek ödüllere aday olan isimler ve takımlar, Milliyet Gazetesi'nde ocak ayında halka duyurularak oylamaya açılacak. Oylama Milliyet Gazetesi ve yilinsporcusu.milliyet.com.tr üzerinden başlayacak.

ATTİLA GÖKÇE: ASIL SONUCU KIYMETLİ HALKIMIZ BELİRLEYECEK

Jüri toplantısında her yıl olduğu gibi yine ilk sözü alan yazar Attila Gökçe, "Burada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül töreni, 70. yılın tarihine özel bir notla düşülecek. Çocukluğumda okuduğum gazetede, sporcular için yazı yazma şerefine eriştim. Bu benim için ayrı bir mutluluk" dedi.

Atilla Gökçe, sözlerine şöyle devam etti;

"Eskiden erkeklerden oluşan bir liste vardı. Ardından kadın sporcularımız da bu listeye eklendi, hatta çoğunluğu kazanmak üzereler. Bundan da gurur duyuyorum. Bizim yaptığımız bir final seçimi değil, okuyucuların önüne sunduğumuz bir liste. Halkımız asıl sonucu belirleyecek."

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: KALICI İŞLER YAPMAK ÖNEMLİ

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da, "Bu kadar kıymetli spor insanının içinde olmak benim için çok kıymetli" dedi. Kıragası, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemde iki kıymetli yöneticimiz Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir, kadın futbolu için kapıyı açtı. Kadın Takımımız bu dönemde iyi şeyler başarmaya başladı. 6'da 6 yapıp grubumuzdan çıktık. Kalıcı işler yapmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

UĞUR ERDENER: BU ANKETİN EŞİ BENZERİ YOK

TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener de, Barselona'daki toplantıda kısa bir konuşma yaptı. Erdener, "Milliyet ve Gillette ailelerine bu uzun soluklu yarışmayı üstüne koyarak devam ettirme geleneği için çok teşekkür ediyorum. Bu anketin ülkemizde eşine benzerine rastlanmadı. Eminim ki bu gelenek uzun yıllar devam edecek. Emeği geçen diğer herkese de çok teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

TANKUT TURNAOĞLU: SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ise, "Burada sizlerle beraber olmak büyük şeref. Erkek bakımının lideri olan Gillette markamızla 9 yıldır Milliyet ailesi ile beraberiz. Cumhuriyetimiz'in 100. yılını kutladığımız dönemde 70. kez bu ödül törenini yapmak gerçekten gurur. 7 milyon oyun kullanıldığı bir halk oylaması yürüttüğümüz için Demirören ailesine de teşekkür ediyoruz. Bu sene de Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde yine seçimi halka bırakarak 'Şampiyonların Seçimi' konseptimiz ile yola çıkıyoruz" dedi.

Turnaoğlu ayrıca, "P&G olarak sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz. Ülkemizin geleceğinin parlak olduğuna bu aday listesini gördükten sonra bir kez daha şahit oldum. Kadın sporcuların listede sayıca daha fazla olması bizleri ayrıca gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

P&G'nin spora desteklerine de değinen Turnaoğlu, "Sporun değişik branşlarında bu ateşi büyütmeye çalışıyoruz. Gillette ile A Milli Erkek Futbol Takımı'na desteğimizi sürdürüyoruz. Paris 2024 yolunda olimpik ve paralimpik sporcularımızı ve annelerini destekliyoruz. Bu yolda TMOK ile 2012'den itibaren beraberiz. Umut evi projesi kapsamında deprem bölgesinde bir spor okulu açılışı yaptık. Burada depremden etkilenen çocuklarımız spor eğitimi alacak. Ülkemizde spor kültürünün daha da gelişmesi için destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İBRAHİM ÖZAY ŞENDİR: "LİSTE ÜLKEMİZİN ORTAK MUTLULUĞUNU KAPSIYOR"

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Özay Şendir de, "Herkese çok teşekkürler. Çocukken salonlarda seyrettiğim isimlerle burada bulunmak büyük bir mutluluk. Milliyet, gelenekleriyle yaşayan bir gazete. Milliyet, amatör sporlara verdiği destekle öne çıkan bir gazete. Futbol tabii ki önde olacak ama amatör branşlara da destek vermek çok önemli. Bu liste tamamen ülkenin ortak mutluluğunu kapsayan bir liste" şeklinde konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR: İNŞALLAH 100. KEZ DE YAPILIR

Büyük Jüri'ye Barselona'da ev sahipliği yapan TFF eski Başkanı Nihat Özdemir de, toplantıda yaptığı konuşmada, "Barselona'da bizimle olduğunuz için herkese teşekkür ediyorum. Jüri toplantıları benim için her sene heyecanlı geçiyor. Bir yılın spor değerlendirmesini yapıyoruz aramızda. Ardından 7 milyon oy atılan bir ankette en iyiler seçiliyor. 70 yılla gelenekselleşen bir etkinlik yapmak büyük bir olay. Milliyet Gazetesi sahiplerini, başta rahmetli Erdoğan Demirören'i tebrik ediyorum. İnşallah 100.'sünü de yaparız. Son dönemde de Gillette bu büyük anketi destekliyor" dedi.

Özdemir konuşmasını şöyle noktaladı;

"Sizi Barcelona'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Geçen seneki sohbette Barcelona'nın stadını yenilemek için görüşmeler yapıyorduk. Sizleri ihaleyi kazanıp burada ağırlamak istedik. Allah bunu bize nasip etti. Bu yüzden de ayrıca mutluyum."

DEMİRÖREN: MİLLİYET ÇOK DEĞER VERDİĞİMİZ BİR MARKA

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de konuşmasına, geçmişten bugüne 70 yıldır bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Çok değerli kişilerle bir arada olduklarını vurgulayan Demirören, "Ben 70 yılda görev yapan spor müdürlerimize, genel yayın yönetmenlerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gillette'e de destekleri için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Milliyet, aile olarak çok değer verdiğimiz bir marka. Adaylara baktığımızda kadınlar her yerde hakim olmuş. Onları ayrıca tebrik ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Daha nice 70. yıllara" ifadelerini kullandı.

"TFF VE BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYACAĞIM"

Demirören ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Demirören, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. Ben de ailemden herhangi birisi de böyle bir şey düşünmüyor. İşlerimiz çok yoğun. Yoğun iş tempomuz böyle bir göreve zaman ayırabilmek için imkan vermiyor" dedi.

KADIN JÜRİ GELENEĞİ SÜRDÜ

Gillette&Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Jüri Toplantısı'ndaki kadın katılımcı geleneği her yıl olduğu gibi artarak devam etti. Jüride yer alan birçok eski sporcu, teknik direktör, yönetici, yazar ve sunucu en iyi isimlerin belirlenmesi için oyunu kullandı.