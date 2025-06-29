GİRESUNSPOR'DA 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Emin Eltuğral yeniden başkan seçilmişti. Seçimin ardından başkan Emin Eltuğral'ın da katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda yönetim kurulu için görev dağılımı yapıldı.
Giresunspor'da yeni yönetim kurulu şu şekilde:
"Emin Eltuğral: Başkan
Halil Demirtaş: 2.Başkan
İbrahim Güler: Genel Sekreter
Cihan Demir: Başkan Vekili - Muhasip Üye - Futbol Şube Sorumlusu
Erol Soydan: Başkan Vekili - Proje Kaynak Geliştirme
Şükrü Akkaya: Başkan Yardımcısı - Yurt Dışı İlişkiler Sorumlusu
Şevket Kaya: Başkan Yardımcısı
Ahu Karaibrahimoğlu: As Başkan - Basın Sözcüsü
Hakan Demiral: As Başkan - Taraftar ve Stadyum Güvenliği Sorumlusu
Mustafa Uzun: As Başkan - Amatör Branşlar ve Alt Yapı Sorumlusu
Muhammet Dinç: Başkan Vekili - Futbol Şube Sorumlusu
Osman Topal: Başkan Vekili - Muhasip Üye - Tesis Sorumlusu
Tuncer Çimenli: As Başkan - Hukuk ve Tff Sorumlusu
Fatih Sakal: As Başkan - Muhasip Üye - Store Sorumlusu
Önder Söğünmez: Yönetim Kurulu Üyesi - STK ve Stadyum Sorumlusu
Ali Yalsız: Yönetim Kurulu Üyesi - STK Sorumlusu"
Son Dakika › Spor › Giresunspor'da Yeni Yönetim Belirlendi - Son Dakika
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