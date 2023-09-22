Galatasaray, küstah Kopenhaglı için harekete geçiyor! Gözler yönetimden çıkacak kararda

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için yapılan imza töreninde konuştu. Özbek, Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara'nın sarı-kırmızılıların stadı için kullandığı "b.. çukuru" ifadesi nedeniyle UEFA'ya başvuru yapabileceğini belirtti.

"ONUNLA İLGİLİ NE YAPACAĞIMIZI ÖĞRENİRSİNİZ"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Kopenhag kalecisi Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz."

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"50 MİLYON EURO SEVİYESİNE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Çarşamba günü ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıktık. Buralara bu futbolcu kardeşlerimizle geldik. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, lütfen bu kardeşlerimize son düdüğe kadar destek olun onları alkışlayın. 34 Milyon euroluk sponsor geliri elde ettik. Bu Galatasaray tarihinde bir rekor. Hedefimiz bu değil. Bu sezon için hedefimiz 50 milyon euro! Bunu görüyoruz. Buna ulaşmak için derin bir çaba içerisindeyiz. Kaçıncı sponsorluk anlaşması oldu bilmiyorum, ben sayıyı kaybettim. 50 milyon euro seviyesine kadar durmayacağız.

"5 DAKİKA DAHA OLSA YENERDİK"

5 dakika daha olsa, Kopenhag'ı yenerdik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'a çok yakışıyor. Bu takımın bu arenada olması harika, taraftarların bu keyfi yaşamasını istiyoruz.

"NIKE İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu sezon Nike ile devam ediyoruz. 2024-2025 sezonundan itibaren bu firma değişecek. Bunu sizlere açıklayacağız.

"KAÇAK YAYINININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPSIN"

Naklen yayın gelirleri düştü. 500 milyon dolardan, kaç yayından dolayı 90 milyon dolar seviyesine indi. Naklen yayın kulüplerin en büyük geliri. Bu seviyede bir düşüş ile kulüpler çok zor durumda. Kamuoyuna ve kulüplere çok iş düşüyor. Ortak bir çalışma yapmamız lazım. Kulüpler çok daha zora düşecek. Herkese çağrı yapıyorum. Kaçak yayının önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı. Aksi durumda gidiş çok parlak değil.

"OYUNCULARIMIZA GÜVENİMİZ TAM"

Heyecanımızı yenmemiz lazım. Taraftarlarımız dava arkadaşlarımız. Davamız, Galatasaray'ı başarılı kılmak. Bizi temsil eden oyuncularımız. Hepsi değerli, kıymetli. Bizi şampiyon yaptılar ve mutluluğa boğdular. Türkiye'deki Galatasaray sevgisi giderek çoğalıyor. Bunun nedeni sahadaki oyunla verdiğimiz mutluluk. Maç bitene kadar taraftarlarımız, oyuncularımızı yüreklendirsin. Onlar, bizi temsil etmek için sahadalar. Oyuncularımıza güvenimiz tam.

"SPONSORLUK ANLAŞMALARI YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Basketbolla ilgili önümüzdeki günlerde forma ön tarafı için anlaşmamız olacak. Sponsorluk anlaşmaları yıl boyunca devam edecek. Büyük bir ilgi var. Çok büyük firmalar var. Bu anlaşmalar devam edecek.

"MONTELLA EN İYİ TERCİH"

Milli Takım'da Vincenzo Montella geldi. Konu TFF'nin inisiyatifinde. Milli Takım'ın başarısı için gerekeni yapacakları konusunda şüphemiz yok. Yaptıkları seçimin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun. İnşallah kupalara katılırız, başarılar yakalarız.