Galatasaray, küstah Kopenhaglı için harekete geçiyor! Gözler yönetimden çıkacak kararda - Son Dakika

Galatasaray, küstah Kopenhaglı için harekete geçiyor! Gözler yönetimden çıkacak kararda

Son Güncelleme: 22.09.2023 13:51

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk için yapılan imza töreninde açıklamalarda bulundu. Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın skandal ifadeleri için harekete geçeceklerinin sinyalini veren Özbek, konuyu UEFA'ya taşıyabileceklerini belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için yapılan imza töreninde konuştu. Özbek, Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara'nın sarı-kırmızılıların stadı için kullandığı "b.. çukuru" ifadesi nedeniyle UEFA'ya başvuru yapabileceğini belirtti.

"ONUNLA İLGİLİ NE YAPACAĞIMIZI ÖĞRENİRSİNİZ"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Kopenhag kalecisi Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Gözler yönetim kurulundan çıkacak kararda! Galatasaray, küstah Kopenhaglı için UEFA'ya gidiyor
"Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz."

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"50 MİLYON EURO SEVİYESİNE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Çarşamba günü ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza çıktık. Buralara bu futbolcu kardeşlerimizle geldik. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, lütfen bu kardeşlerimize son düdüğe kadar destek olun onları alkışlayın. 34 Milyon euroluk sponsor geliri elde ettik. Bu Galatasaray tarihinde bir rekor. Hedefimiz bu değil. Bu sezon için hedefimiz 50 milyon euro! Bunu görüyoruz. Buna ulaşmak için derin bir çaba içerisindeyiz. Kaçıncı sponsorluk anlaşması oldu bilmiyorum, ben sayıyı kaybettim. 50 milyon euro seviyesine kadar durmayacağız.

"5 DAKİKA DAHA OLSA YENERDİK"

5 dakika daha olsa, Kopenhag'ı yenerdik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'a çok yakışıyor. Bu takımın bu arenada olması harika, taraftarların bu keyfi yaşamasını istiyoruz.

"NIKE İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu sezon Nike ile devam ediyoruz. 2024-2025 sezonundan itibaren bu firma değişecek. Bunu sizlere açıklayacağız.

"KAÇAK YAYINININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPSIN"

Naklen yayın gelirleri düştü. 500 milyon dolardan, kaç yayından dolayı 90 milyon dolar seviyesine indi. Naklen yayın kulüplerin en büyük geliri. Bu seviyede bir düşüş ile kulüpler çok zor durumda. Kamuoyuna ve kulüplere çok iş düşüyor. Ortak bir çalışma yapmamız lazım. Kulüpler çok daha zora düşecek. Herkese çağrı yapıyorum. Kaçak yayının önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı. Aksi durumda gidiş çok parlak değil.

"OYUNCULARIMIZA GÜVENİMİZ TAM"

Heyecanımızı yenmemiz lazım. Taraftarlarımız dava arkadaşlarımız. Davamız, Galatasaray'ı başarılı kılmak. Bizi temsil eden oyuncularımız. Hepsi değerli, kıymetli. Bizi şampiyon yaptılar ve mutluluğa boğdular. Türkiye'deki Galatasaray sevgisi giderek çoğalıyor. Bunun nedeni sahadaki oyunla verdiğimiz mutluluk. Maç bitene kadar taraftarlarımız, oyuncularımızı yüreklendirsin. Onlar, bizi temsil etmek için sahadalar. Oyuncularımıza güvenimiz tam.

"SPONSORLUK ANLAŞMALARI YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Basketbolla ilgili önümüzdeki günlerde forma ön tarafı için anlaşmamız olacak. Sponsorluk anlaşmaları yıl boyunca devam edecek. Büyük bir ilgi var. Çok büyük firmalar var. Bu anlaşmalar devam edecek.

"MONTELLA EN İYİ TERCİH"

Milli Takım'da Vincenzo Montella geldi. Konu TFF'nin inisiyatifinde. Milli Takım'ın başarısı için gerekeni yapacakları konusunda şüphemiz yok. Yaptıkları seçimin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun. İnşallah kupalara katılırız, başarılar yakalarız.

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, küstah Kopenhaglı için harekete geçiyor! Gözler yönetimden çıkacak kararda - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Konserde Ağla Kalbim şarkısı binlerce kişi tarafından söylenen Bengü, gözyaşlarına boğuldu
14:58 Tüpraş, Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru oluyor! İşte kasaya girecek para
14:48 BEBEK Sahilinde Cinsel İlişkiye Giren Sanık Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi
14:25 Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisini ilan etti
14:09 Rus Karadeniz Donanması Karargahına Füze Saldırısı Düzenlendi
13:51 Atatürk'e yapılan saygısızlık yapan gencin tutuklanma gerekçesi açıklandı
13:27 Galatasaray, küstah Kopenhaglı için harekete geçiyor! Gözler yönetimden çıkacak kararda
13:29 Manken Melisa Aydınalp, ahlak ve toplum değerleri kitapları okuma şartıyla serbest bırakıldı
13:25 Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi
12:28 Atatürk fotoğrafına hakaret eden lise öğrencisi: Oyun oynuyorduk, pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2023 15:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, küstah Kopenhaglı için harekete geçiyor! Gözler yönetimden çıkacak kararda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement