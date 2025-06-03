Göztepe\'de Solet\'in Durumu Belirsiz

SÜPER Lig'de sezonu 50 puanla 8'inci basamakta tamamlayan Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet transferinde kararsız kaldı. Geçen yaz döneminde Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından satın alma opsiyonu ile kiralanan Orta Afrikalı futbolcunun disiplinsiz tavırları yönetimi ve teknik ekibi kızdırdı. Göztepe'nin 13'üncü haftada Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçta çapraz bağları kopan Solet, ağır bir sakatlık yaşadı. Bu karşılaşmanın ardından sezonu kapatan oyuncu, yoğun tedavi programına alındı.

Ancak 23 yaşındaki Solet'in tedavi programlarına harfiyen uymadığı iddia edildi. Solet'in yurt dışı tatillerine gittiği ve tedavi sürecini aksattığı belirtildi. Bu nedenle oyuncunun sahalara dönüş süresinin uzadığı ve önümüzdeki sezon için ekim ya da kasım aylarında hazır olacağı bildirildi. Solet'in dönüşünün uzaması nedeniyle yönetimin satın alma opsiyonuna sıcak bakmadığı dile getirildi. Solet'ten faydalanılamayacağına karar veren kurmayların yeni alternatif isimlere yönelmesinin söz konusu olduğu öğrenildi.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Göztepe'nin Süper Lig'de 2025-26 sezonu öncesinde gerçekleştireceği hazırlık kampı programı belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, 29 Haziran Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 6 Temmuz Pazar gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek Göztepe, aynı gün Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek. Hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar Slovenya'da yapacak sarı-kırmızılı ekip, ardından İzmir'e dönecek. Kamp süresince oynanacak hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.