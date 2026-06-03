Göztepe'den Ürdün'e Dünya Kupası Oyuncusu - Son Dakika
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Göztepe'den Ürdün'e Dünya Kupası Oyuncusu

Göztepe\'den Ürdün\'e Dünya Kupası Oyuncusu
03.06.2026 10:51
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Göztepe'nin genç forveti İbrahim Sabra, 2026 Dünya Kupası'nda Ürdün Milli Takımı'nın kadrosunda.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin 19 yaşındaki Ürdünlü forveti İbrahim Sabra'yı Dünya Kupası heyecanı sardı. Sarı-kırmızılıların genç forveti Sabra, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez yer alacak olan Ürdün Milli Takımı'nın kadrosunda yer almayı başardı. İlk olarak geniş kadroya adını yazdıran Sabra, hazırlık kampında gösterdiği performansla teknik ekibin gözüne girdi. Dünya'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alacak Sabra'nın Ürdün Milli Takımı'nda kadroya girmesi sarı-kırmızılıları sevindirdi. Göztepe'nin Sabra'nın Dünya Kupası'nda boy gösterecek olması nedeniyle FIFA'dan da para alacağı kaydedildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası elemelerine oyuncu yollayan kulüplere toplamda 355 milyon dolar dağıtılacağını açıkladı. Geçen sezon Ürdün'ün Ay Wihdat takımından Göztepe'ye transfer edilen Sabra, sezonun ilk yarısında Süper Lig'de 9 maça çıktı. Göztepe'de 1 gol atan genç golcü, ara dönemde Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb takımına kiralanmıştı. Zagrep temsilcisinde 13 maça çıkan Sabra 2 gol kaydetti. Hırvatistan'da kiralık sözleşmesi sona eren Sabra, Dünya Kupası'nın ardından Göztepe'ye dönecek.

ARMSTRONG GELİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin İngiltere Championship temsilcisi Bristol City'den golcü Sinclair Armstrong ile prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi. 22 yaşındaki forvetin son görüşmelerin ardından İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi. Futbola ülkesi İrlanda'nın Wexford Youths takımında başlayan Armstrong, Galway United, Shamrock Rovers, Aldershot Town, Queens Park Rangers ve Bristol City formalarını giydi. Genç golcü, geride kalan sezonda Bristol City'de 45 resmi maça çıktı. Toplam 1824 dakika süre alan Armstrong 4 kez fileleri sarstı. Göztepe, önceki sezonda da Armstrong'u transfer etmek istemişti.

UĞUR KAAN'A VEDA

Göztepe'de ayrılık rüzgarları sürüyor. Sarı-kırmızılılar sağ bekte forma giyen Uğur Kaan Yıldız'la yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uğur Kaan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Uğur Kaan geçen sezon içinde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 9 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletirken, 77 dakika süre alabildi. Uğur Kaan, transferde Kocaeliespor'la 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Göztepe, Uğur Kaan gibi sözleşmeleri biten kaleci Ekrem, Brezilyalı stoperi Heliton ve Bulgar orta saha oyuncusu Krastev'le de yollarını ayırmıştı.

Kaynak: DHA

Futbol, Ürdün, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'den Ürdün'e Dünya Kupası Oyuncusu - Son Dakika

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