Göztepe, Romulo'yu 20 Milyon Euro’ya Leipzig'e Satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe, Romulo'yu 20 Milyon Euro’ya Leipzig'e Satıyor

Göztepe, Romulo\'yu 20 Milyon Euro’ya Leipzig\'e Satıyor
13.08.2025 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Romulo Cardoso'nun Leipzig'e transferinde 20 milyon Euro bonservis ve bonuslar ile anlaştı.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin Türk futbolunun bonservis rekorlarından birini kırarak Bundesliga ekibi RB Leipzig'e uğurlamaya hazırlandığı Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso'nun transfer şartları netleşti. Sarı-kırmızılı kulüp adına kıran kırana bir pazarlık süreci yürüten futbol şubeyi yöneten Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic kurmaylarının 20 milyon Euro net bonservis, 5 milyon Euro performans bonusu ve 23 yaşındaki golcünün sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak yıldız futbolcu hem performansıyla hem başka kulübe transfer olursa Göztepe'ye kazandırmaya devam edecek. Leipzig, geçen hafta Sloven golcüsü Benjamin Sesko'yu 85 milyon Euro bonservisle İngiliz devi Manchester United'a satmıştı.

Avrupa'da yaz döneminin transferi en çok konuşulan futbolcularından olup İngiltere, İtalya ve Arap kulüplerinden de teklifler alan Romulo'nun transfer detaylarını ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da paylaştı. Göztepe'de sezon öncesi kampına katılmasına rağmen hazırlık maçlarında oynatılmayan Romulo, ilk hafta Çaykur Rize spor deplasmanına da götürülmemişti. Sarı-kırmızılılar, Athletico Paranaense'den 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralanıp geçen sezon 2,5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Romulo'dan 1 milyar TL sınırını aşan 10 kat gelir elde edecek. Türkiye'den daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Romulo, bonuslarla birlikte Türk futbolunun Avrupa'ya üçüncü en pahalı transferi olacak.

GELİRİ KULÜBE

Göztepe'de 2022 yılında kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alıp 3 yıldır futbol şubesini yöneten uluslararası spor yatırımları şirketi Sport Republic'in Romulo transferinden elde edilecek rekor bonservis gelirini yine sarı-kırmızılı kulüp için ayıracağı öğrenildi. Sırp yatırımcı Dragan Solak, ABD'li Henrik Kraft ve Göztepe'de başkanlığı da yürüten Rasmus Ankersen ortaklığında kurulup, İngiltere'de Southampton'u da yöneten şirketin Göz-Göz'de parlayan Romulo'dan gelecek dev kaynağı önemli oranda kulübe yönlendireceği aktarıldı. Türk futbolunun borçsuz ve ekonomisi en güçlü kulüplerinden biri haline gelen, stadı ve tesisleriyle fark yaratan Göztepe'nin bu dev kaynağı yalnız transfer ve ödemeler için değil, yıllardır yapılması planlanıp arazi bulunamayan spor akademisi ve İnciraltı'ndaki arazide inşa edilecek spor okulları için kullanması planlanıyor.

FENERBAHÇE'YE BİLENİYOR

Süper Lig'de yenilediği kadrosuyla ilk hafta Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek iddiasını kanıtlayan Göztepe, cumartesi günü taraftarıyla aylar sonra ilk kez buluşacağı Fenerbahçe maçına hazırlanıyor. Evinde son iç saha maçını geçen sezon 24 Mayıs'ta Galatasaray'la oynayan Göz-Göz, 3 ay sonra taraftarına kavuşacak. Göztepeliler, takımlarını iç sahada ilk kez izleme imkanı bulacak. İki ekibin aynı statta geçen sezon yine ikinci haftada 17 Ağustos 2024'te oynadığı maç 2-2 sonuçlanmıştı.

Dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 yenerek eleyip Play-Off'ta Benfica'nın rakibi olan Fenerbahçe'nin Portekizli ünlü teknik patronu Jose Mourinho, Göztepe maçının ertelenmesini talep edip etmeyecekleriyle ilgili soruya, "Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz son rakiptir ama yapacak bir şey yok" yanıtı vermişti.

Kaynak: DHA

Bundesliga, RB Leipzig, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Romulo'yu 20 Milyon Euro’ya Leipzig'e Satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
16:22
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
16:22
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
16:11
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
16:06
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:46
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
15:44
Havada panik anları Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
15:30
Rıza Çalımbay’dan Arda Turan için olay sözler
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
15:28
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 12:44:21. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Romulo'yu 20 Milyon Euro’ya Leipzig'e Satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.