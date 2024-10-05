Göztepe Son Dakika Golüyle Kazandı

Spor

Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de 8'inci hafta karşılaşmasında evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelen Göztepe son dakika golüyle Sivasspor'u yendi: 3-2. İki takımın teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Göztepe'yi tebrik ederek sözlerine başladı. Tecrübeli teknik adam, "Sivas'tan ve İstanbul'dan gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maçı iki yönlü değerlendiriyorum. İlk 10 dakikada yaptığımız hatalarla 2-0 geriye düştük, sakatlıktan çıkan oyunculardan istenilen performansı alamadık. Taçtan yediğimiz gol bize yakışmadı. Maçın ikinci yarısında taktik değiştirdik, goller attık ve pozisyonlar yakaladık, Ancak 90 artı 4'te kendi ayağımızdan gol yedik. İyi reaksiyon verdik. Kötü taraf buradan puansız dönmek. Milli maç arasını iyi değerlendireceğiz. Golcümüz Manaj'ın uzun süre sakat olması bizim için kötüydü. Şimdi de Koita sakatlandı. Oyuncumuz bilmediğimiz bir sürece girdi, bu bizim için sıkıntılı. Takımızdan ayrılan arkadaşlar oldu, 7 gelen oyuncu oldu. İzmir'den puanla dönmek arzuladığımız bir durumdu, başaramadık. Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

STOILOV: "GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Değerli ve güzel bir maçı geride bıraktıklarını belirten Bulgar çalıştırıcı, " Geçen haftada son dakika kaybettik, bu hafta son dakika bulduğumuz golle kazandık. Maça çok iyi başladık. İlk yarıda skoru 5 ya da 6-0'a getirebilirdik, maalesef pozisyonları değerlendirebilirdik. İkinci yarıda ise 10-15 dakikalık konsantrasyon ve özgüven sorunu yaşadık. Maç 2-2'ye geldi. Genç bir takımız, hatalarımızın üzerine çalışmalıyız. Defansif anlamda hatalar yaptık. Hücumda ise 6-7 gol kaçırdık, burada çalışacağız. Oyuncularımızın uyum içerisinde çalışmaları gerekiyor. Rakipten 2 gol yedik, bu hayal kırıklığı ama önde fazla gol atıyoruz. 3 gol atıyoruz ama 3 gol attığınız zaman kaybedemezsiniz. İkinci yarı 15 dakika dışında oynanan oyundan memnununum. 15 dakika dışında en iyi futbolumuzu oynadık diyebilirim" dedi.

"GOL YEME SORUNUMUZ PSİKOLOJİK"

Stoilov son iki haftadır 2 farklı üstünlüğü koruyamamanın psikolojik olduğunu söyledi. Bulgar çalıştırıcı, "Bu golleri yememizin ilk nedeni psikolojik. İkinci olarak savunmada basit hatalar yapıyoruz. Üçüncü neden de genç takımız, tecrübesiz takımız diyebiliriz. Geçen hafta da bu hafta da 3 gol attık. Çok goller atıyoruz, Süper Lig'de bu önemli. Bugün kazanamasak bile mutlu olacaktım. Samsunspor maçındaki fark buydu. Çünkü orada kazansaydık mutlu olmayacaktım. Taraftarımız da bizi çok öne itti. Onların galibiyetimizde çok katkısı var. Göztepe taraftar ve kulüp beraber olduğu sürece her şeyi başarır. Biz işimize odaklanacağız. Taraftarla birlik halinde daha ileriye gideceğiz" yorumunu yaptı.

"EN İYİ OYNAYAN TAKIMLARDAN BİRİYİZ"

Takımın ofansif olarak çok iyi durumda olduğunu sözlerine ekleyen Stanimir Stoilov sözlerini şöyle tamamladı: "Atakta etkiliyiz ama defansta zaaflar yaşıyoruz, geriye gömülmemeliyiz. Hücumda kalabalık olmalıyız. Ceza sahasında kalabalık olursak daha iyi olur. Defans kalabalık olunca herkes işi birbirine devrediyor. Defansta daha az kişi olursak daha fazla konsantre oluyoruz. Bizim tarzımız hücum. Daha ileride oynamalıyız. 8 haftada daha fazla puan kazanabilirdik ama kazandıklarımızı hak ederek kazandık. Bazı maçlarda biraz daha şanslı olsaydık, biraz daha tecrübeli olsaydık daha fazla puanlar alabilirdik. Biz genciz, orta sahamız 20-22 yaş arasında. Defansta da genciz. Her şeye rağmen Süper Lig'in en iyi oynayan takımlarından biriyiz."