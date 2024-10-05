Göztepe Son Dakika Golüyle Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe Son Dakika Golüyle Kazandı

Geniş Video İzle

Süper Lig'de Göztepe, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktörler maçın değerlendirmelerini yaptı.

05.10.2024 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'de 8'inci hafta karşılaşmasında evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelen Göztepe son dakika golüyle Sivasspor'u yendi: 3-2. İki takımın teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Göztepe'yi tebrik ederek sözlerine başladı. Tecrübeli teknik adam, "Sivas'tan ve İstanbul'dan gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Maçı iki yönlü değerlendiriyorum. İlk 10 dakikada yaptığımız hatalarla 2-0 geriye düştük, sakatlıktan çıkan oyunculardan istenilen performansı alamadık. Taçtan yediğimiz gol bize yakışmadı. Maçın ikinci yarısında taktik değiştirdik, goller attık ve pozisyonlar yakaladık, Ancak 90 artı 4'te kendi ayağımızdan gol yedik. İyi reaksiyon verdik. Kötü taraf buradan puansız dönmek. Milli maç arasını iyi değerlendireceğiz. Golcümüz Manaj'ın uzun süre sakat olması bizim için kötüydü. Şimdi de Koita sakatlandı. Oyuncumuz bilmediğimiz bir sürece girdi, bu bizim için sıkıntılı. Takımızdan ayrılan arkadaşlar oldu, 7 gelen oyuncu oldu. İzmir'den puanla dönmek arzuladığımız bir durumdu, başaramadık. Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

STOILOV: "GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Değerli ve güzel bir maçı geride bıraktıklarını belirten Bulgar çalıştırıcı, " Geçen haftada son dakika kaybettik, bu hafta son dakika bulduğumuz golle kazandık. Maça çok iyi başladık. İlk yarıda skoru 5 ya da 6-0'a getirebilirdik, maalesef pozisyonları değerlendirebilirdik. İkinci yarıda ise 10-15 dakikalık konsantrasyon ve özgüven sorunu yaşadık. Maç 2-2'ye geldi. Genç bir takımız, hatalarımızın üzerine çalışmalıyız. Defansif anlamda hatalar yaptık. Hücumda ise 6-7 gol kaçırdık, burada çalışacağız. Oyuncularımızın uyum içerisinde çalışmaları gerekiyor. Rakipten 2 gol yedik, bu hayal kırıklığı ama önde fazla gol atıyoruz. 3 gol atıyoruz ama 3 gol attığınız zaman kaybedemezsiniz. İkinci yarı 15 dakika dışında oynanan oyundan memnununum. 15 dakika dışında en iyi futbolumuzu oynadık diyebilirim" dedi.

"GOL YEME SORUNUMUZ PSİKOLOJİK"

Stoilov son iki haftadır 2 farklı üstünlüğü koruyamamanın psikolojik olduğunu söyledi. Bulgar çalıştırıcı, "Bu golleri yememizin ilk nedeni psikolojik. İkinci olarak savunmada basit hatalar yapıyoruz. Üçüncü neden de genç takımız, tecrübesiz takımız diyebiliriz. Geçen hafta da bu hafta da 3 gol attık. Çok goller atıyoruz, Süper Lig'de bu önemli. Bugün kazanamasak bile mutlu olacaktım. Samsunspor maçındaki fark buydu. Çünkü orada kazansaydık mutlu olmayacaktım. Taraftarımız da bizi çok öne itti. Onların galibiyetimizde çok katkısı var. Göztepe taraftar ve kulüp beraber olduğu sürece her şeyi başarır. Biz işimize odaklanacağız. Taraftarla birlik halinde daha ileriye gideceğiz" yorumunu yaptı.

"EN İYİ OYNAYAN TAKIMLARDAN BİRİYİZ"

Takımın ofansif olarak çok iyi durumda olduğunu sözlerine ekleyen Stanimir Stoilov sözlerini şöyle tamamladı: "Atakta etkiliyiz ama defansta zaaflar yaşıyoruz, geriye gömülmemeliyiz. Hücumda kalabalık olmalıyız. Ceza sahasında kalabalık olursak daha iyi olur. Defans kalabalık olunca herkes işi birbirine devrediyor. Defansta daha az kişi olursak daha fazla konsantre oluyoruz. Bizim tarzımız hücum. Daha ileride oynamalıyız. 8 haftada daha fazla puan kazanabilirdik ama kazandıklarımızı hak ederek kazandık. Bazı maçlarda biraz daha şanslı olsaydık, biraz daha tecrübeli olsaydık daha fazla puanlar alabilirdik. Biz genciz, orta sahamız 20-22 yaş arasında. Defansta da genciz. Her şeye rağmen Süper Lig'in en iyi oynayan takımlarından biriyiz."

Göztepe Son Dakika Golüyle Kazandı
Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Sivasspor, 3-sayfa, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Son Dakika Golüyle Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
18:54 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
08:27 Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi
08:26 19 ilde ’Narkoçelik’ operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı 19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 21:25:16. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe Son Dakika Golüyle Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement