Hakan Safi: Fenerbahçe\'yi Şampiyon Yapacağız

FENERBAHÇE Başkan Adayı Hakan Safi, 6-7 Haziran'da düzenlenecek kongre öncesi Muğla'daki kongre üyeleriyle buluştu. Safi, "2 tane yerli milli oyuncu getireceğiz. 2 veya 3 tane de dünya yıldızı getireceğiz. Rakiplerimizle kalite seviyemizi aynı seviyeye getirmek bizlerin namus borcudur. Gelecek mayıs ayında tüm Türkiye'de Fenerbahçe bayramı yaşatacağımıza eminiz. Yarın menajerler geliyor onların görüşmelerini yapacağım, bizleri izlemeye devam edin, çarşambadan itibaren inşallah sizlere her gün bayram havası yaşatacağız" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Bodrum'da bir otelde düzenlenen programda kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Safi, taraftarlar ve kongre üyeleri tarafından karşılandı ve fotoğraf çektirdi. Safi, seçim öncesi projelerini anlatırken hem kısa vadeli sportif başarılarını hem de uzun vadeli mali ve kurumsal hedeflerini açıkladı. Öte yandan, Safi tüm kongre üyelerini sandığa gitmeye davet etti.

'FENERBAHÇE'MİZİ ŞAMPİYON YAPACAĞIZ'

Kerem Aktürkoğlu transferi ile ilgili açıklamalar yapan Hakan Safi, "Öncelikle, kulübümüz için çok büyük önem taşıyan bu kongrede üyelerimizi oy vermeye davet etmek istiyorum. Fenerbahçeli, her şartta kulübünün menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir, kongrede de oy verip herkesin aynı duruşu sergileyeceğinden eminim. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz adaylık sürecine koşulsuz, şartsız adayız dedik. Aylardır Fenerbahçe'nin hem kısa vadede şampiyonluk hasretini gidermek hem de kulübümüzü 2050 yılına hazırlamak için projelerimizi geliştiriyoruz. Kısa vadede yapacağımız çok net. Fenerbahçe'nin nakit akışına zarar vermeden tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracağız ve Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Bunun için ben ve arkadaşlarım finansal güce sahibiz. Çizdiğimiz vizyon doğrultusunda yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, başta Orhan Turan olmak üzere tüm mevzuatlar üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. Bu konudaki açıklamalarımızı hafta içinde yapacağız. Kimsenin Fenerbahçelileri asılsız ve dayanaksız iddialarla tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Son dönemde ortaya atılan asılsız bir iddiayı da burada netleştirmek isterim. Ne diyor değerli rakibimizin yöneticileri, Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden ceza aldı deniyor, bu doğru değil. Kerem Aktürkoğlu'nun bütün maaşını bu kardeşiniz karşılıyor, bonservisini kulübümüz karşılıyor. Bunu da değerli rakibimizin bugün öğrenmesi de ayrı bir keyif veriyor açıkçası. Bu işi yapalı 1 sene geçti. İnşallah önümüzdeki 3 yıl daha ben ve şirketim bu paraları ödemeye devam edeceğiz. Bir çağrıda değerli rakibime yapmak istiyorum, ben nasıl bir topçu kazandırdıysam siz de kazandırın. Sizler de yapın hep beraber Fenerbahçemiz kazansın. Türk hukuk sistemi içerisinde bizler bu transferi gerçekleştirdik. İçimizdeki Fenerbahçe düşmanları ve rakiplerimizin de şikayetleriyle UEFA'ya bilgilerimizi verdik ve konuyu kapattık. Bu zihniyet hala Fenerbahçemize zarar vermek istiyor. Konuyla ilgili kulübümüze ne bana ne futbolcumuza gelen hiçbir olay yoktur" dedi.

'GELECEK SEZON İÇİN EN İDDİALI KADROYU KURACAĞIZ'

Geliri 1 milyar euroya çıkaracaklarını ifade eden Hakan Safi, "Geçtiğimiz sezon içerisinde kaynak girişini doğru zamana yetiştiremediği için UEFA harcama limitini aştı ve bir cezayla karşı karşıya kaldı. Peki Fenerbahçe Kulübü kaynak girişini neden zamanında yetiştirmedi? Bunu da sanırım hatırlatmak gerekiyor. Geçtiğimiz Eylül ayında kongrede 11,12 ve 13'üncü maddeler oy çokluğuyla reddedilmişti, kimlerin reddettiğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü halihazırdaki projelerini hayata geçirmek için bir mali kongre daha düzenlemek zorunda kaldı ve kulübe yapılacak kaynak girişi gecikti. O gün, seçim stratejisi nedeniyle, bu maddeleri onaylatmam diyenler bugün bu cezanın sorumluluğunu da taşımalı diye düşünüyorum. Kongre üyelerinin de bu konuda doğru bilgilendirilmesi gerek. Fenerbahçemiz her gün Bankalar Birliği'ne 122 bin euro faiz ödüyordu. Bu iş geçen sene Haziran ayında yapılsaydı örneğin 100 gün Fenerbahçe artıya girecekti, Fenerbahçe milyon euro zarara uğratıldı. Bizler kısa vadede şampiyonluk hasretimizi sona erdirirken aynı zamanda çocuklarımıza bırakacağımız camiamızı da düşünmemiz gerekiyor. Biz, gelecek sezon için en iddialı kadroyu kuracağız ve bu konudaki açıklamalarımızı yapıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, kongre üyeleri kafaları rahat bir şekilde sandığa gidecek diye ben size söz verdim. Ancak 2050 Fenerbahçesi için de kolları sıvamamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin orta vadede şahıslara bağımlılıklarından kurtulması gerek. Bunun için sağlam bir mali yapı inşa etmemiz lazım. Biz Fenerbahçe'ye yeni kaynak üretmek için Fenerbahçe GYO projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu vaat ettiğimiz 1 milyon metrekare arazi alımıyla birleştirerek kulübümüze sürekli gelir kaynağı yaratma peşindeyiz. Fenerbahçe'nin mevcut şirketlerinin halka arz meselesini de çok ciddi şekilde değerlendirilmeliyiz. Mevcut durumda Fenerbahçe'nin bir kaynak problemi yok. Bugün 350 milyon euro seviyelerinde olan gelirlerimizi önce 500 milyon ardından da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız" diye konuştu.

'5 PİLOT TAKIM SATIN ALACAĞIZ'

Stat ve projeleri ilgili konuşan Hakan Safi, "Biz, geçen sene hazırladığımız projeyle, stadımızın kendi yerinde, 64500 kişilik kapasiteye çıkartacağımızı ortaya koyduk. Bu projenin beğenilmesi hatta başkaları tarafından sahiplenilmesi de bizlerin, benim hoşuma gitti. Bizim 1'İnci yıl hedefimiz sadece ve sadece futbol takımımızın şampiyonluğu. İzinleri alınmış projemizi 2027 Mayıs ayında başlamak üzere 1,5 sene içerisinde, stadımızın çatısını kaldırıp dışarıdan 3'üncü katlarını çıkarak çelikten burayı yapıp sizlerin huzuruna çıkartacağız. Kimse 8 ay gibi projeyi yapmak için hayal kurmasın sizleri de yanıltmasın. Fenerbahçe'nin gelirlerini sürekli hale getirmek aynı zamanda sportif başarılardan geçiyor. Kadro yapılanması konusunda maddiyat kadar akıl konulması ve uzun vadeli başarılara yelken açılması için doğru planlamayı yapmamız lazım. Biz en kısa vadede kadromuzu ciddi şekilde geliştireceğiz. Uzun vadede sportif başarılarımıza katkı sunması için yeni geliştirdiğimiz 5 pilot takım satın alacağız. Bu hem o bölgelerdeki yetenek havuzuna daha yakın olmamızı hem de rekabetçi ortama sokmakta zorlandığımız gençlerimize oynama süresi sunmamızı sağlayacak. Biz aynı zamanda Avrupa'dan da bir takım satın alma planı üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda yaptığımız incelemeler sonrasında yoğunluğumuzu 3 farklı ülkeye verdik. Avrupa'da yapacağımız bu işbirliği hem oyuncu hem de teknik adam gelişimi konusunda bize büyük avantajlar sunacak. Sınırları aşmamız ve kulübümüzü uluslararası seviyede projelerle yan yana getirmemiz gerekli. Bu bağlamda, bugün birçok Avrupa kulübünün yaptığı gibi, Batı Afrika'daki bir akademi ile işbirliği oluşturmak istiyoruz. Birçok farklı akademiyi ve farklı modeli inceledik, somut adım atacağız" diye belirtti.

'ÇARŞAMBADAN İTİBAREN HERGÜN BAYRAM HAVASI YAŞATACAĞIZ'

Safi konuşmasının devamında, "Amatör şubeler konusu sık sık gündeme geliyor. Bizim bütçeleri düşürme, şube kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Fenerbahçe'nin Türk sporuna yaptığı katkılar hepimizi gururlandırıyor. Bizler kulübümüzün yeni branşlar açması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da sizlerle istişare ederek en doğru branşlarda ilerleyeceğiz. Tesislere de değinmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin Maltepe tesisleri konusunda yapacakları elzem. En az stat kadar Futbol A takım ve altyapı tesislerimiz konusunda da kendimizi geliştirmemiz gerek. Özellikle Maltepe tesisleri projesini hızlandırmamız lazım. Bu süreçte kulüp çalışanlarımızın özlük hakları meselesini unutmadık. Çalışanlarımızın işleriyle ilgili bir endişesi de olmasın. İşini iyi yapan herkes Fenerbahçe'ye katkı vermeye devam edecek. Branşlar arasındaki prim sistemi dengesizliklerini de ortadan kaldıracağız. 'Gençler yönetsin bizim zamanımız geçti' diyenlerin genç isimler aday olunca tecrübesizlik vurgusu yapmasının ilginç bir ironi olduğunu düşünüyorum. Geçmişte Fenerbahçe'ye Ramos, Benzema yakışır diyenlerin, bugün yıldız oyuncuyla olmaz 1 yıldız 10 asker demesi garip bir çelişkidir. 19 şampiyonluk diyerek Fenerbahçeliyi üzenlerin şimdi de 1959 öncesi şampiyonluk demeçleri hepimizi şaşırtmıştır. Şerif kim, Nene'yi kim aldı demeçleri sonrasında her oyuncu değerli, bunları değer görmek lazım denmesi acaba basit bir iletişim hatası mı demek acaba, geçmiş seçimlerde 'Fenerbahçe'nin artık bizim çocuğumuz diyerek antrenör getirmesi yanlıştır' diyenlerin bugün tam tersini savunması sanırım herkesin dikkatini de çekmiştir. Bu konuda bir parantez açıp, bir rahatsızlığımızı da söylemek istiyorum. Seçim sürecinde herkesin kendine has bir stratejisi vardır saygı duyarım. Biz şeffaf olup kafalardaki soru işaretlerini gidereceğiz dedik. Belki açıklarız, belki de açıklamayız demek de bir tercihtir. Fakat, bizim teknik adam planlamalarımızda olmasa da Aykut Kocaman üzerinden bir seçim stratejisi yürütmek, 'oy kaybederiz' diyerek Fenerbahçe'nin önemli değerlerinden birinin yıpratılması doğru değildir. Bu tutum birleşmeye değil Fenerbahçe'nin değerleri üzerinde ayrışmaya yol açmaktadır. Biz bunu kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Özetle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim Fenerbahçe başkanlığı yarım kalmış hırsların değil, büyük hedef ve hayallerin yeridir. Transferler konusunda yakında açıklamalarımız olacak. Ne güzel özlemişiz yıldızları getirmeyi ve yıldızları söylemeyi. 2 tane yerli milli oyuncu getireceğiz. 2 veya 3 tane de dünya yıldızı getireceğiz. Rakiplerimizle kalite seviyemizi aynı seviyeye getirmek bizlerin namus borcudur. Gelecek mayıs ayında tüm Türkiye'de Fenerbahçe bayramı yaşatacağımıza eminiz. Yarın menajerler geliyor onların görüşmelerini yapacağım, bizleri izlemeye devam edin çarşambadan itibaren inşallah sizlere her gün bayram havası yaşatacağız" diye belirtti.

Öte yandan, Safi konuşması sonrası Fenerbahçe marşı eşliğinde kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Ardından kongre üyeleri de kongreye ilişkin açıklamalarda bulundu.