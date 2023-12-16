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Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
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Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı. Şehir merkezine 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezine Vali, Belediye Başkan Vekili ve yüzlerce kayak sever katıldı. Tesis, 10 kilometrelik pisti ve mekanik sistemleriyle hizmet veriyor. Ayrıca, yaklaşık 10 bin öğrenciye bedava kayak eğitimi veriliyor.

Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi Sezonu Açtı
16.12.2023 - 16:02,
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- Hakkari'de kayak sezonu açıldı

HAKKARİ - Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezinde kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Türkiye'de kayak sezonunun en erken açıldığı ve en geç kapandığı Hakkari'de yaklaşık bir metreyi bulan kar örtüsüyle kayak tutkunlarını ağırlamak için sezona merhaba dedi. Şehir merkezine 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezinin sezon açılışına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Ak Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum amirleri ve yüzlerce kayak sever katıldı.

Çocuk ve genç sporcular, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle pistten kayarak iniş gerçekleştirdi. Minik kayakçılar ellerindeki Türk bayraklarını sallarken gençler ise açtıkları Türk bayrağını Vali Çelik'e teslim etti. Açılış sonrası Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'dan teknik kayak eğitimi alan Vali Çelik. vatandaşlarla birlikte pistte kaymanın keyfini yaşadı.

Kayak sezonunun açılışında konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Merga Bütan Kayak Merkezinin açılışını bugün itibariyle yapıyoruz. Gençlerimizle birlikte çocuklarımızın da kayakla ne kadar alakalı olduğunu gördük. Gençlerimizin hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Hakkari'de her evden birinin kayakla ilgilenmesinin, tesisin sağladığı en büyük avantajlardan biri olduğuna dikkat çeken Çelik, "2 bin 500 ila 3 bin hattında yer alan tesisimiz, yaklaşık 10 kilometre ve 5 ayrı pistten oluşuyor. Telesiyej, teleski ve yürüyen banttan oluşan mekanik sistemlerle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 150 bin kişiye hizmet verdik. Bu sene de aynı hedefi ya da daha fazlasını arzuluyoruz. Şuan da 70 santimin üzerinde sıkıştırılmış kar kalınlığı var. Türkiye'nin en kaliteli karı. Önümüzdeki yıllarda buradaki pist mesafelerinin uzatılması, gece aydınlatma ve yapay kar makinesinin projesini şuan Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yatırım programına alınmış. Bu kayak merkezinin en önemli faydalarından birisi de, yaklaşık 10 bin öğrencimize kayak eğitimi verilmesidir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de burada yaklaşık 6 bin kişiye bedava kayak eğitimi veriyor. Kayaklı koşuda, milli takımlar seviyesinde sporcu yetiriyoruz. Hakkari ve Yüksekova da kayak sporunun gelişmesi için kayak merkezimiz çok değerli. İnşallah hep birlikte bu alan Hakkari için, ülkemiz için çok önemli bir kayak merkezi olur" diye konuştu.

Vatandaşlar ise tesisin açılmasıyla birlikte tüm kayak severleri kayak merkezine beklediklerini söylediler.

Kaynak: İHA
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