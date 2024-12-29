Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'nın Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'nın Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadıkları günlerdir manşetlerden düşmüyor. Icardi'nin, Nara'nın kendisine Keita Balde ile ihanet ettiğini görüntülerle kanıtlamasının ve bunları mahkemeye sunmasının ardından Wanda'nın Arjantinli yıldız futbolcuyu başkalarıyla da aldattığını itiraf ettiği iddia edildi.

29.12.2024 13:28  Güncelleme: 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve ülkesi Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara ile arasındaki olaylar bitmek bilmiyor. İkili arasında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

ICARDI'YI SADECE KEITA DEĞİL, BAŞKALARIYLA DA ALDATMIŞ

Son olarak Sivasspor forması giyen Keita Balde ile Icardi'yi aldattığı ortaya çıkan Wanda Nara ile ilgili bomba bir iddia daha gündeme geldi. Tüm bunların ardından Arjantin'de yayınlanan Mañanísima adlı televizyon programında bir gazeteci, Wanda Nara'nın kendisine ihanet itirafında bulunduğunu açıkladı. İddiayı ortaya atan gazeteci, "Wanda'yla konuştum ve bana her şeyi anlattı. Şimdi konuşmadım, o zaman konuştum ve o bana işlerin nasıl olduğunu anlattı. Bana, 'Evet, Keita ile çıktım. Mauro'nun beni China Suarez ile aldatmasından bir yıl sonraydı. Ayrıldım ve kendimi kimseye açıklamak zorunda kalmadım' dedi" ifadelerini kullandı.

Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu! Wanda Nara'dan Icardi'yi yıkan itiraf

KENDİSİ DE İTİRAF ETTİ

Çok konuşulacak iddianın sahibi gazeteci, Söz konusu programda Nara'nın başka erkeklerle de ilişkisi olduğunun itiraf ettiğini öne sürerek "Hiçbir şeyi saklamıyor ya da inkar etmiyor, hiçbir şeyi saklamak zorunda değil. Bana sadece Keita ile çıktığını değil, ayrıldıklarında kendisinin de bir kız olduğunu söyledi. Bekar bir kadın olduğunu ve başka erkeklerle çıktığını ancak aradaki fark Keita gibi bunu yayınlamamaları" şeklinde konuştu.

ICARDI, KEITA İLE NARA'NIN YAZIŞMALARINI MAHKEMEYE SUNDU

Öte yandan İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Mauro Icardi, mahkemeye Wanda Nara'nın son olarak Sivasspor forması giyen Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları mahkemeye sundu.

Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu! Wanda Nara'dan Icardi'yi yıkan itiraf

ARJANTİNLİ YILDIZ ÖDEMELERİ DE KESTİ

Bunun yanı sıra Ciudad'a konuşan Wanda Nara, Mauro Icardi'nin tüm ailesine para ödemeyi bıraktığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Icardi'nin avukatından jet hızıyla bir açıklama geldi. Icardi'nin avukatı Lara Piro "Mauro , L-Gante ve L-Gante'nin ailesinden bilet ve kıyafet satın aldığı için kartlarını kesin olarak kesti" dedi.

"BANYODA NE YAPTINIZ WANDA?"

29 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan yazışmalar dikkat çekti. WhatsApp üzerinden gönderilen yazışmada; Icardi'nin, Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu, sunucu eşine yönelik konuşmasının devamında, "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?" mesajıyla tepki gösteriyor.

Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu! Wanda Nara'dan Icardi'yi yıkan itiraf

YASAK AŞK TAKIMDAN ETMİŞTİ

Skandalların önü arkası kesilmezken, Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri (fotoğrafta), Wanda Nara için "Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın." ifadelerini kullanmış, bu iddiaların hemen ardından da büyük umutlarla transfer edilen Keita Balde ile Sivasspor yollarını ayırmıştı.

Herkes sadece Keita Balde\'yi biliyordu: Wanda Nara\'nın Icardi\'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı

Mauro Icardi, Galatasaray, Keita Balde, Wanda Nara, Sivasspor, Arjantin, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'nın Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    Ferhat eser artık snnennin haberlerini duymak istemiyorum 30 5 Yanıtla
  • Çağdaş Çekiç:
    araştırmalar mert Hakan yandaş ta basmıştır kesin nede olsa gavatsaraylilarin yengesi ?? 18 14 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Çağdaş Çekiç bu memleket senden iyiGavat görmedi inan. icardi size nasıl sapladıysa belli acısı hala çıkmamış . Başkalarının özel hayatı ile dalga geçiyorsun dikkat etKarın sana aynısını yapmasın 14 10 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Adamın Boynuzları Arşa ulaştı Adam dediğimede bakmayın lafın gelişi :)) 14 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat yelbuzun yakın zamandaki halide böyle olacak 7 9 Yanıtla
    Selcuk Sigirci:
    ferhat sizde ga vatlık sarıdan mı kırmızıdan mı geliyor 0 1
  • vasfi demir:
    kawatgaysaray yengesi gayet normal)))))) 10 5 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    wanda büyük oynuyor 11 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat hakkında suç duyurusu yapicam az kaldı 4 7 Yanıtla
  • ercan karataş:
    cincon icardiyi niye aldı sırf wanda nın reklamı için mi aldı acaba 6 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
19:20 Fatih Terim’den Suudi Arabistan’a görkemli giriş Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
18:49 Nadir Metal Rafineri CEO’su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı Nadir Metal Rafineri CEO'su Kaçak Değerli Maden Soruşturması Kapsamında İfadeye Çağrıldı
18:40 Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Van Dijk, Süper Lig devine geliyor
18:10 İngiltere, Esma Esad’a kapıları kapattı İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı
17:48 Narin’in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 13:02:05. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'nın Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.