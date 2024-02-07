Hes İlaç Afyonspor Başkanı Erkan Çelik İddialara Cevap Verdi

Spor

İSTANBUL,

Hes İlaç Afyonspor Kulüp Başkanı Erkan Çelik, geçtiğimiz hafta sonu yeterli çoğunluk sağlanamayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kendisi ile ilgili yapılan açıklamalara ve iddialara cevap verdi. Başkan Çelik, yaptığı açıklamada iddiaların tümünün asılsız, iftira ve yıpratma çalışması olduğunu açıklamasında iddia etti.

Başkanı Erkan Çelik'in yazılı açıklaması şöyle;

"Afyonspor'un olağanüstü kongresi ve şahsım hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapma gerekliliği yapılan asılsız ve temelsiz iddialardan dolayı zaruri olmuştur.

İlk olarak, kongre hazırlıklarının eksik olduğu iddiaları kesinlikle temelsizdir. Bu tür suçlamalar, gerçeklerin yanlış yorumlanması sonucu ortaya çıkan, hem kulübümüzün hem de şahsımın itibarına yönelik kasıtlı saldırılardır. Kulüp müdürümüz tarafından Belediyemize ait Afbel Otel'de her türlü hazırlık ve düzenleme daha önceki kongreler de nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapılmıştır.

Karar defterinin İstanbul'a "kaçırıldığı" iddiası tamamen gerçek dışıdır ve bu tip komplo teorileriyle suçlanmak, çamur at izi kalsın anlayışının en bariz örneklerinden birini göstermektedir. Karar defteri her zaman olduğu gibi Kulüp merkez adresimizde ve Kulüp müdürümüzdedir görmek isteyen gidip bakabilir ve inceleyebilir.

Banka hesaplarımız ve finansal işlemlerimizle ilgili olarak, çağımızın gerekliliklerine uygun olarak online bankacılık sistemlerinin kullanılması, kulübümüzün finansal işlemlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kulübün tüm banka hesapları Ziraat Bankası ve Halk Bankası Afyonkarahisar şubelerindedir. Yetkisi olmayan kişilerin hesap hareketlerini izinsiz olarak temin ettiği gibi kulübe ait olan tüm hesapların da hangi şubelerde olduğunu rahatlıkla öğrenebilirler.

"HES İlaç" sponsorluğu ile ilgili eleştirilere gelince; bu sponsorluk anlaşması, kulübümüz için önemli bir finansal kaynak sağlamış ve büyük bir özenle yönetilmiştir. Kişisel çıkar peşinde koştuğum yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. HES İlaç sponsorluğu son iki yılda kulüp tarihindeki özel sektör tarafından en büyük sponsorluk bedeli ve katkısıdır. Yapılan tüm ödemeler kulüp hesaplarında mevcuttur. Hes İlaç sponsorluk bedelini sorgulayanlar kulüp için kaç TL para yardımında bulunmuşlardır.

07/02/2019 tarihinde Afyonsporumuz 1. Lig'de iken takımın tüm yönetimi ve idaresi kontrolünde olan, istediği gibi at oynatan şahsiyet Nadir Güzbey yapılan görüşmeler neticesinde takımın 1. Lig'den düşmemesi için iyi bir hocaya ihtiyaç olduğu ve bu bağlamda ulaşılabilirse Metin Diyadin hocanın Afyonspor'un başına getirilmesi durumunda takımın 1. Lig'de kalabileceği yönünde istişarelerde bulunulmuş olup, o zaman şahsım tarafımdan 150.000,00 USD'lık transfer ücretinin karşılanması neticesinde gece saat 00: 30'da ekibi ile birlikte Sayın Metin hocamızı Akrones Otele 6 kişilik ekibi ile birlikte ertesi gün antrenmanlara çıkmak üzere gerekli görüşme ve anlaşma yapılarak davet edilmiştir.

Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Afyon TSYD başkanı olan, ancak futboldan zerre anlamadığını o gün gördüğümüz, şahsi egosu tavan yapmış hal ve hareketleri ile herkesi rahatsız eden Nadir efendinin, 'bu takım bu ligden düşmez, siz hocaya ve ekibine vereceğiniz para ile kulübünün 8 -10 milyon arası borcu var, yarın da 1.5 milyon TL ödememiz var. Siz bunları ödeyin, bizim hocaya falan ihtiyacımız yok, hiçbir şekilde 1. Lig'den düşmeyiz' yüksek öngörüsü ile takımın bu günlere gelmesindeki en büyük sorumlu ve suçlu olması hasebiyle suçluluk psikolojisi ile aklınca kendisini aklamaya ve unutturmaya çalışmaktadır.

Afyonspor için tek kuruş para verilmediği iddiasına karşılık olarak yönetici olduğum dönemde 8 Milyon TL'lik yapmış olduğum ödemelerin dekontlarını Nadir efendiye ulaştırabilirim. Dekontları istediği gibi kullanabilir. Şu an için dahi Nadir efendinin kulüp için cebinden harcayacağı her 1 TL'sine karşılık iki katını vermeyi taahhüt ediyor ve tüm Afyon halkına söz veriyorum. Afyonspor'u bu kadar düşünüyorsa hodri meydan.

Yöneticilerimizden de Levent bey 800 bin TL, Zafer bey 300 bin TL, Murat bey 50 bin TL, İhsan bey 25 bin TL, Ömer Faruk bey 15 bin TL ödeme yapmış olup isterlerse dekontları da Nadir efendiye kullanması için gönderebiliriz.

Bu yıl yaşanan değişiklikler ve yönetimdeki bazı kişilerin mali katkıları konusunda gösterdiği isteksizlik, kulübün karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları yansıtmaktadır.

Bartu Göçmen'in transferi konusunda alınan kararlar, kulübümüzün geleceğini düşünerek ve zorlu mali koşullarımızı göz önünde bulundurarak yapılmıştır. Bazı yönetim üyelerinin bu karara katılmaması, yönetimdeki fikir çeşitliliğini gösterir; ancak alınan kararlar, kulübümüzün çıkarları doğrultusundadır.

27 Ekim 2023 tarihinde kendi internet sitesinde Afyonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Topçu, "oğlu için hoca gönderenler" başlığı ile haber yapan Nadir efendi, Ömer Topçu ile akraba olduğunu öğrenince saflarını sıkılaştırıp günah çıkarma operasyonu mu yapıyorlar? Bu konuyu da Afyon kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.

Geçen yıl U19 altyapı takımına hoca kararı ile gönderilen oğlu için ortalığı ayağa kaldıran Ömer Faruk Topçu maalesef ki aynı hassasiyeti eski oyuncularımız Eray Akar ve Bartu Göçmen'i kendi şahsi kararı ile U19 altyapıya gönderilmesini nasıl vicdanına sığdırabiliyor. Bartu Göçmen'in haksız yere bilgim olmadan U19 (altyapı) takımına gönderilmesine karar veren Ömer Faruk Topçu ve akrabası Nadir efendi, nasıl oldu da şimdi Bartu Göçmen'in 2 milyon TL'lik süper futbolcu olduğunu keşfettiler.

2 haftadan beri yönetici vasfıyla ortalıkta dolaşıp akrabasına demeç veren, resmi makamlarda görüşme yapan Ömer Faruk Topçu, bir kere elini cebine atıp futbolcuların otobüs parasını ödeseydi, sorunu çözüme kavuşturabilme kabiliyetini gösterebilseydi.

Son olarak, ilk günden beri tek gayemizin Afyonspor'un 1. Lig'e çıkarılması için hem maddi hem manevi olarak emek harcayarak, her hafta sonu ailem ve çocuklarım ile geçireceğim zamandan feragat ederek, İstanbul'dan 400 km yol kat ederek kar kış demeden Afyon sevdamız Afyon heyecanımız ve Afyon hayalimiz ile yola çıktık. Tek derdimiz, Afyonumuzun layık olduğu şekilde tanıtımı ve başarısı için gayret gösterdim. Afyonspor'a ve taraftarlarımıza olan bağlılığım konusunda hiçbir şüphe olmamalıdır. Asılsız iddialar ve iftiralar, kulübümüzün birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan çabaların bir parçasıdır. Afyonspor'un daha parlak bir geleceğe ulaşması için başka mecralarda çalışmalarıma devam edeceğim. Şahsımın itibarını zedelemeye yönelik her türlü girişime karşı hukuki yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum.

Görevimiz süresince hem maddi, hem manevi hiçbir desteğini Afyonsporumuz'dan esirgemeyen Valimiz Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı'na, Sayın milletvekillerimiz Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan'a, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeybek'e, Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a, önceki dönem kulüp Başkanı Süleyman Karakuş'a ayrı ayrı şükranlarımı sunar destek ve yardımlarından dolayı şahsım ve kulüp adına teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Bu vesile ile tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eder, bir yıl önce yaşadığımız depremlerde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Saygılarımla."

Hes İlaç Afyonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı, 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.