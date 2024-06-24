Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, sosyal medyada gündem olan Vincenzo Montella- Arda Güler videosu hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

MONTELLA YAŞANANLARI ANLATTI

Görüntü sonrası Montella ile görüştüklerini söyleyen Mustafa Eröğüt, "Antrenman sonrasında bir yemek programımız vardı. O yemek esnasında sosyal medyada bir hareketlilik olduğunu fark ettik. İlk görüntüye baktığınız zaman yanlış anlayabilirsiniz yani ama esasına baktığınızda kesinlikle her şey kontrol altında. Montella ile konuştuk, 'Hocam şöyle bir görüntü var.' hoca ise bize, 'Ben, Arda'yla konuştum, kağıt üzerinde de gösterdim.' dedi" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER: HERHANGİ BİR SORUN YOK

Hamit Altıntop'un ise gidip Arda Güler ile görüştüğünü söyleyen Mustafa Eröğüt, "Bu görüntü bir rahatsızlık oluşturdu. Hamit Altıntop, Arda Güler ile görüşmeye gidip, 'Herhangi bir sıkıntı var mı?' diye sordu. Arda ise, 'Tabii ki de yok. Bu şekilde konuştuk. Sonra hoca uyarınca ben de antrenmana devam ettim.' cevabını verdi" şeklinde konuştu.

"MONTELLA, ARDA'YI KORUMAK İSTEDİ"

Takım içerisinde hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Mustafa Eröğüt, "Vincenzo Montella'nın en baştan beri kafasında olan plan zaten Arda'nın, Çekya maçında yüzde yüz hazır olmasıydı. Tüm planlar buna göre hazırlandı. Montella, Arda'yı hem fiziksel hem de mental olarak korumak istedi" dedi.

"MONTELLA İLE 3 HEDEF BELİRLEDİK"

Eröğüt, "Biz en başta Montella ile 3 hedef belirledik. Kısa vadeli olan EURO 2024'te yer almak. Oraya gittiğimizde ise gruptan çıkmamız lazım diye konuştuk. İkinci hedefimiz ise Eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselmek. Çünkü bizim olmamız gereken yer A Grubu. 3. ve son hedefimiz ise 2026 Dünya Kupası'nda yer almak" sözleriyle cümlelerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp Yusuf Yazıcı'ya verdiği görüldü. Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti. Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.