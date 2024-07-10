Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu - Son Dakika
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Spor

Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu

Hollanda\'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya\'nın rakibi oldu

İngiltere, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 1-0 geriye düştüğü maçta Hollanda'yı 2-1 yenerek İspanya'nın ardından final biletini alan takım oldu. EURO 2024'teki İspanya-İngiltere finali 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.

10.07.2024 23:54  Güncelleme: 00:03
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaştı. BVB Dortmund Stadyumu'ndaki maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf İngiltere oldu.

XAVI SIMONS FÜZEYLE PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hollanda'da 7. dakikada sahneyeXavi Simons çıktı. Simons, ceza sahası dışından attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu

PENALTI GOLÜYLE SKOR EŞİTLENDİ

Müsabakanın 14. dakikasında Harry Kane, Denzel Dumfries'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Felix Zwayer, VAR kontrolünün ardından beyaz noktayı gösterdi. 18. dakikada topun başına geçen İngilizlerin kaptanı Kane, topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

KANE TARİHE GEÇTİ

Tecrübeli golcü, bu penaltı golüyle Alan Shearer ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan iki futbolcusunda biri oldu. (7 gol)

Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu

DUMFRIES TOPU ÇİZGİDEN ALDI

Bu golden sonra baskısını arttıran İngiltere, yalnızca 5 dakika Philip Foden ile yüzde yüzlük gol şansından yararlanamadı. Foden'in yaptığı vuruşu çizgiden çıkaran Denzel Dumfries, rakibinin golüne engel oldu.

Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu

İNGİLTERE'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

80. dakikada yakaladığı şansı bu kez değerlendiren Philip Foden, bu sefer de VAR'a takıldı. 24 yaşındaki futbolcunun golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu

WATKINS 90'DA FİNALİ GETİRDİ

İngiltere, aradığı golü 90. dakikada buldu. Ole Watkins'in golüyle 2-1 üstünlüğü yakalayan İngilizler, uzatma dakikalarında daüstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu

RAKİP İSPANYA

Son dakika golüyle Hollanda'yı 2-1 mağlup eden İngiltere, Fransa'yı aynı skorla geçen İspanya'nın finaldeki rakibi oldu. EURO 2024'ün şampiyonunu belirleyecek olan final ise 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu

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Son Dakika Spor Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Turgay Kayaoğlu: 2024 euro şampiyonu ispanyaya hayırlı olsun 14 0 Yanıtla
  • YoH null: kupayı ingiltere alacak 2 1 Yanıtla
  • aydın Ipek: İspanya varsa beldi şampiyon hayır olsun 0 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu - Son Dakika
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