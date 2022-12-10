Dünya Kupası'ndaki zafer sonrası Messi, takım arkadaşlarının aksine bambaşka bir yere koştu - Son Dakika
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Dünya Kupası'ndaki zafer sonrası Messi, takım arkadaşlarının aksine bambaşka bir yere koştu

10.12.2022 10:06

Hollanda'yı seri penaltı atışlarında eleyerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Arjantin'de Lionel Messi'nin maç sonu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi çekti. "Liderler farklı davranır" ifadeleriyle paylaşılan videoda zaferi getiren penaltıdan sonra tüm takımın yumak haline geldiği görülürken, Messi'nin tek başına yerde yatan kaleci Martinez'in yanına koşması alkış aldı.

Dünya Kupası çeyrek final turunda Arjantin, normal süresi 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı seri penaltı atışlarında devirmeyi başardı. Karşılaşma sonrası ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

ARJANTİN YARI FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmada Arjantin'in gollerini Molina ve Messi(p) kaydederken, Hollanda'yı uzatmalara taşıyan golleri ise Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst kaydetti. Uzatmalar da beraberlikle geçilirken, penaltı atışları sonunda Arjantin yarı finale yükselen takım oldu. Maçın sonunda Messi'nin yaptığı hareket ise büyük alkış aldı.

MESSI'DEN ALKIŞLIK HAREKET

Hollanda karşısında zaferi getiren golün ardından Arjantin Milli Takımı'nda futbolcular yumak haline gelerek sevinç gösterisinde bulundu. "Liderler farklı davranır" ifadeleriyle paylaşılan videoda ise Lionel Messi'nin takım arkadaşlarının aksine tek başına yerde yatan kaleci Martinez'in yanına gittiği görüldü. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Dünya Kupası'ndaki zafer sonrası Messi, takım arkadaşlarının aksine bambaşka bir yere koştu
Dünya Kupası'ndaki zafer sonrası Messi, takım arkadaşlarının aksine bambaşka bir yere koştu
Dünya Kupası'ndaki zafer sonrası Messi, takım arkadaşlarının aksine bambaşka bir yere koştu
Dünya Kupası'ndaki zafer sonrası Messi, takım arkadaşlarının aksine bambaşka bir yere koştu
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Son Dakika Spor Dünya Kupası'ndaki zafer sonrası Messi, takım arkadaşlarının aksine bambaşka bir yere koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndaki zafer sonrası Messi, takım arkadaşlarının aksine bambaşka bir yere koştu - Son Dakika
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