Humanis, 450 kilometrelik Ata'ya Saygı Turu'nu tamamladı - Son Dakika
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Spor

Humanis, 450 kilometrelik Ata'ya Saygı Turu'nu tamamladı

Humanis, 450 kilometrelik Ata\'ya Saygı Turu\'nu tamamladı

HUMANİS'in haziran ayında kurduğu Humanis Bisiklet Kulübü (HBK), İstanbul'dan Anıtkabir'e uzanan 450 kilometrelik Ata'ya Saygı Turu'nu tamamladı.

12.11.2024 14:19
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HUMANİS'in haziran ayında kurduğu Humanis Bisiklet Kulübü (HBK), İstanbul'dan Anıtkabir'e uzanan 450 kilometrelik Ata'ya Saygı Turu'nu tamamladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan bağlılığı gösteren bu anlamlı tur, Humanis'in fabrikasından alınan toprağın Anıtkabir'deki toprağa karıştırılması ve iHub'dan alınan bayrağın Atatürk'ün huzurunda dalgalandırılmasıyla son buldu. Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, bu zor turda manevi motivasyonun yanında, güçlü bir dostluk dayanışmasının da gerekli olduğunu vurguladı. Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay ise HBK üyesi arkadaşlarının yeni anma turları için şimdiden antrenmanlara başladığını söyledi.

Humanis, kurum içinde kurduğu HBK ile 10 Kasım'da anlamlı bir tura imza attı. Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, "iHub'da Humanis Bisiklet Kulübü üyesi arkadaşlarıma teslim ettiğim bayrağın Anıtkabir'de dalgalanması bana gurur verdi" diyerek tur hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya başladı. Kurum içerisinde bisiklet sporunu hayatın bir parçası haline getirmek ve bütünsel sağlığı teşvik etmek amacıyla haziran ayında kurulan kulüp için Dr. Yalçın Yaşin, "Bisiklet kulübümüz sağlıklı yaşama teşvik etmekle kalmıyor, bölümler arası arkadaşlık bağlarının da kurulmasını sağlıyor" dedi.

İstanbul Bostancı'dan başlayıp Ankara'ya kadar süren tur için "İki gün boyunca 450 kilometre pedal çevirmek için fiziksel gücün ve yeterliliğin yanı sıra, güçlü dayanışma ruhu da gereklidir" diyen Dr. Yaşin, tura katılan arkadaşlarının yaşadıklarını ilgiyle izlediğinin altını çizdi.

Yol boyunca rampalarda birbirilerini desteklemelerinden çok etkilendiğini belirten Dr. Yaşin, "Bu tur, kurum içerisinde yerleşmesini arzuladığımız takım çalışması ruhunun bir yansıması oldu" diyerek sözlerini noktaladı.

'YAŞLANMAK BİR ENGEL DEĞİL'

Turda 40-50 yaş grubu veteran üyelerin güçlü bir performans gösterdiğini ve bu yaş kesiminin gençlere motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Ticari Operasyonlar Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, bisiklet kültürünün güçlü olduğu Danimarka'da orta ve ileri yaş grubu yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmaya değindi. Bisiklete binme alışkanlığı olanların, olmayanlara kıyasla tip 2 diyabet riskinin yüzde 20 daha düşük olduğunun görüldüğünü dile getiren Dr. Yalçın Yaşin, "Uzun süreli sürüşlerin riski azaltmak açısından kısa sürüşlere göre daha faydalı olduğu vurgulanıyor" dedi.

Humanis Bisiklet Kulübü'nde artık uzun süreli sürüşlerin teşvik edilerek kurum içerisinde sağlıklı yaşamın artacağını dile getiren Dr. Yaşin, "Araştırmacılar geç yetişkinlik döneminde tip 2 diyabet gelişimini önlemek için orta ve ileri yaş gruplarını ulaşım ve eğlence amaçlı bisiklet sürmeye teşvik etmenin, halk sağlığını geliştirmede faydalı olduğu yorumunu yapıyor" sözleriyle bisiklet sporu ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiden söz etti.

'ATA'MIZA VE ONUN MİRASINA BAĞLILIĞIMIZI ÇOK ANLAMLI BİR ETKİNLİKLE GÖSTERMİŞ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

8 Kasım'da Bostancı Sahili'nden başlayıp 450 kilometrenin ardından 9 Kasım'da son bulan turun ardından tüm ekibin 10 Kasım'da Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Teknik Operasyonlar Genel Müdürü Fatih Elay ise "Fabrikamızdan insan bedeninin sınırlarını zorlayan yolculuk henüz bitti. Fakat arkadaşlarımız yeni anma turları için şimdiden antrenmanlarına başlayacağını söyledi. 2025 yılında yapılacak 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Turu ve 30 Ağustos Zafer Turu için hazırlıklara başladıklarını belirtti" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERE GÜÇLÜKLERDEN YILMAMAYI ÖĞRETİN TALİMATI BİZE İLHAM OLDU'

HBK üyesi arkadaşlarının kendisinden teslim alınan toprağın Anıtkabir'de toprağa karıştırılması hakkında, "Bu gururu bana yaşattıkları için pedal çeviren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" diyen Elay, Atatürk'ten aldıkları ve modern Türkiye'ye hala yön veren bir talimatın üzerinde durdu.

Elay, "Atatürk'ün bisikleti genç cumhuriyetin mücadeleci ruhuyla özdeşleştirerek verdiği "Gençlere güçlükten yılmamayı öğretin" talimatı günümüzde hala vatandaşlarımıza yön vermektedir. Bu talimat bizleri de etkileyerek, Humanis Bisiklet Kulübü'nün kurulmasına ilham olmuştur" diyerek motivasyon kaynaklarının, birçok konuda olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.

Humanis bisiklet kulübünün sürekli bir proje olduğunu vurgulayan Elay, "Gelecek dönemde ölçülebilir verilerle desteklenen bisikletçilerimize verilecek destekle toplum genelinde sağlıklı yaşam bilincinin yayılmasına katkı sağlayacak bisiklet projeleri yapacağız" diyerek 2025 yılında toplumsal farkındalık yaratacak sürüş etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Kaynak: DHA

Anıtkabir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Humanis, 450 kilometrelik Ata'ya Saygı Turu'nu tamamladı - Son Dakika

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