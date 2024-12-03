Icardi'den Wanda Nara'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı - Son Dakika
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Spor

Icardi'den Wanda Nara'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara hakkında şok iddialarda bulundu. Icardi, "Wanda yıllarca bana fiziksel ve dijital şiddet uyguladı. Takım arkadaşlarıma yazdı. Ekonomik anlamda beni mahvetti. Ben çocuklara bakıyordum, o ise L-Gante ile beraber oluyordu. Ben, onu hiç aldatmadım" dedi.

03.12.2024 14:16
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ameliyat sonrası Arjantin basınından LAM'a açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara hakkında ülkesinde katıldığı TV programında sert ifadeler kullandı.

Icardi'nin açıklamalarından satır başları;

SÖYLEDİĞİM HER ŞEYİN KANITI VAR

"Pampita'ya (Ana Carolina Ardohain Dos Santos, Arjantinli dansçı, TV sunucusu) ve China Suarez'e (Arjantinli aktris) karşı şiddet uyguluyor, başkalarının hayatlarının özel yönlerine karışıyor, belli ki onu unutamamış. Başka kadınların onurunu zedelemeye çalışıyor, yalanlarını mahkemede nasıl savunacağını görsün, ki ben de bunun olmasını istiyorum. Ve söylediğim her şeyin kanıtı var.

BANA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI

Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi.

TAKIM ARKADAŞLARIMA YAZDI

Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı, instagram'da daha sonra açıkça basında yer alan paylaşımlar yaptı. Örneğin, sahip olmak istediğimiz çocuğun yumurtasıyla ilgili paylaşımı yaptığında, bu Wanda'ydı...

L-GANTE İLE İKİLİ HAYAT YAŞIYORDU

Bu arada ben hala kızlara bakıyordum ve o da Elian'la (Arjantinli rapçi L-Gante'nin gerçek adı) ikili bir hayat yaşamaya devam ediyordu. China'nın ya da onun olduğu hiçbir etkinliğe gitmediğim için psikolojik şiddet, kötü kararlar alacaktım. China ile ilgilenmiyordum.

BANA KENDİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Wanda uzun bir süre boyunca bana China ile yolunun kesişmesi ya da benim China ile yolumun kesişmesi halinde kendini öldüreceğini ima etti. Elimde kanıtlar var, her şeyi mahkemeye sundum.

WANDA'YA ELİMİ BİLE SÜRMEDİM

Medyada bana şiddet uyguladı, ben asla ona elimi bile sürmedim, şiddet uygulamadım. Eve girdiğinde bunu kendisi de söyledi.

KIZLARIMI YALNIZ BIRAKTI

Tüm bunlar mahkeme stratejileridir, sunduğumuz şeyin onu çok kötü bir durumda bıraktığını gördüklerinde... Sonra, örneğin neden kayıp para olduğunu, neden bana ait olan geliri kullandığını beyan etmek zorunda olduklarını gördüklerinde. Kızlarımın yalnız olduğunu söylediğimde, sonuçta bu doğruydu. Bir seyahatteydi ve neden sonunda küçükler için iyi olmayan durumlara tanık oldular? Wanda, Zaira hakkında yalan söyledi, çünkü kızlara bakmıyordu, o sırada bir etkinlikteydi.

WANDA, İŞ ARKADAŞLARIMA MESAJLAR ATTI

Paylaşımlarında benimle alenen alay etti. En kötüsü de Arjantin'den döndükten sonra bir hafta boyunca telefonumla uğraştı. Bunu mahkemeye de sundum, iş arkadaşlarıma mesajlar yazmak için kullandı. İş yerinde benimle alay etti, burada, Türkiye'de ve İtalya'da sunduğum dosyada kanıtlarım var.

BANA ÇOK PARA KAYBETTİRDİ

Kötü muamelesiyle, sosyal medya hesaplarım ve telefonum aracılığıyla her şeyi kontrol etmek isteyen bu şiddetli tavırlarıyla bana çok para kaybettirdi. Wanda işte bu kadar vicdansız.

WANDA'NIN HESAPLARIMA ERİŞİMİNİ KESTİM

Benim paramla ödemeler yaptı ve bu yüzden şimdi banka hesaplarıma erişimini kestim. Bir şeyler için ödeme yapmaya başlamasını ve beni kirletmesini istemiyorum, ki istediği de bu...

ALDATTIĞINI SÖYLEDİN, İKİLİ BİR HAYAT YAŞADIN

Eleştirdiğiniz gazetecilere beni ve kızlarımızı üç yıl boyunca aldattığınızı söyleyerek övündükten sonra kendinizi mağdur ettiniz. Sadakatsiz olduğunu söyledin, bunu onayladın. Ben kızlarıma ve kardeşlerine bakarken, sen çalıştığını söyleyip ikili bir hayat yaşadın.Bir hata yaptım, sana da söyledim. Bir seçeneğin vardı, sana bir şans vermiştim. Delirmiş gibi davranmayı ve devam etmeyi seçtin. Kalmana ve ikili bir hayat sürmene neyin sebep olduğunu bilmiyorum.

BEN SENİ HİÇ ALDATMADIM

Hayatım boyunca seni hiç aldatmadım. Mahkemede kanıtlamak zorunda kalacağınız bir şey uydurdunuz. İftira atıyor, karalıyorsun. Sen mükemmel bir oyuncusun. Maskeni düşürdün. Eski sohbetleri, yeniymiş gibi gösterdin. Hiçbir şey ispat edemiyorsun çünkü öyle bir şey yok. Her zaman sana uygun olanı, bağlamından kopararak ortaya atıyorsun. Adalet sistemi, yapay zeka ile yazılmış sohbetleri ve ses kayıtlarını değil, gerçek kanıtları uzman onaıyla değerlendirdiğinde ne yapacağını göreceğiz. Benim önceliğim kızlarım ve bu sakatlığı atlatıp Galatasaray formasıyla sahalara geri dönmek."

Icardi\'den Wanda Nara\'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı

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Son Dakika Spor Icardi'den Wanda Nara'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali :
    Kardesim sizin nasil bir haber anlayisiniz var, Bikmadinizmi hala bunlari haber yapmaktan. Son zamanlarda sacma sapan haber yapiyorsunuz. Sizin yüzünüzden yüzlerce kisi sacma sapan görüntüler gönderiyor sizde bunlari haber yapiyorsunuz. Birakin artik insani cileden cikartiyorsunuz 24 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    boynuzlu ikardi 17 5 Yanıtla
  • Yasar Acikgoz:
    Ulan bunda olan boynuz geyik te bile yok 13 6 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    yaşar anene bak babanın drumunu anlarsn 15 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    icarda adamdan 100000 kat daha adam yakışıklı tipe bak çay demle adamla aldatıyor 13 1 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Kerem aktürkoğlu neden apar topar gönderildi keremle bir kaç futbolcuyla msjlaşmış bunu gs öğrendi kimse dıymadan keremi sattılar 1 6 Yanıtla
  • Yılmaz Ozyol:
    Alagavat 1 1 Yanıtla
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