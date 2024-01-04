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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-11' Operasyonlarında 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-11' Operasyonlarında 45 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ödeme sistemleri ve bilişim yoluyla işlenen suçlar ile 'yasa dışı bahis', 'çevrim içi çocuk müstehcenliği/tacizi' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik 19 ilde düzenlenen 'Sibergöz-11' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda ayrıca 7 şüphelinin arandığı ve yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı: \'Sibergöz-11\' Operasyonlarında 45 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 14:03,  Güncelleme: 14:04
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ANKARA,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ödeme sistemleri ve bilişim yoluyla işlenen suçlar ile 'yasa dışı bahis', 'çevrim içi çocuk müstehcenliği/tacizi' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik 19 ilde düzenlenen 'Sibergöz-11' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde 'Sibergöz-11' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda; yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük'te 4 operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

'Letgo', 'Facebook Marketplace' isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden 'ürün satışı ve araç kiralama' temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya'da 5 şüpheli yakalandı.

Ödeme ve bilişim sistemleri suçlarıyla mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale'de düzenlenen 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7'si tutuklandı.

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere toplam 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4'ü tutuklandı.

Yakalanan 7 şüphelinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
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