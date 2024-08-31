UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri açıklandı. Temsilcilerimizin maç takvimi 25 Eylül 2024 ile 30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Galatasaray, Elfsborg maçını Çarşamba günü oynarken, Fenerbahçe ise Athletic Bilbao maçını aynı gün oynayacak. Beşiktaş ise Ajax maçıyla başlayacak ve Twente maçıyla sona erecek fikstürüne sahip.

31.08.2024 21:16
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. 2, 5 ve 8. hafta maçları aynı gün oynanacak.

Temsilcilerimizin maç takvimi şu şekilde;

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 25 Eylül 2024: Galatasaray - PAOK
  • 3 Ekim 2024: Riga Skola - Galatasaray (D)
  • 23 Ekim 2024: Galatasaray - Elfsborg
  • 7 Kasım 2024: Galatasaray - Tottenham
  • 28 Kasım 2024: AZ Alkmaar - Galatasaray (D)
  • 12 Aralık 2024: Malmö - Galatasaray (D)
  • 21 Ocak 2025: Galatasaray - Dinamo Kiev
  • 30 Ocak 2025: Ajax - Galatasaray (D)

Sarı-kırmızılılar evindeki Elfsborg maçını Çarşamba, Dinamo Kiev maçını ise Salı günü oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 26 Eylül 2024: Fenerbahçe - Union Saint Gilloise
  • 3 Ekim 2024: Twente - Fenerbahçe (D)
  • 24 Ekim 2024: Fenerbahçe - Manchester United
  • 7 Kasım 2024: AZ Alkmaaar Fenerbahçe (D)
  • 28 Kasım 2024: Slavia Prag - Fenerbahçe (D)
  • 11 Aralık 2024: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
  • 23 Ocak 2025: Fenerbahçe - Lyon
  • 30 Ocak 2025: Midtjylland - Fenerbahçe (D)

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçını Çarşamba günü oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 26 Eylül 2024: Ajax - Beşiktaş (D)
  • 3 Ekim 2024: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt
  • 24 Ekim 2024: Lyon - Beşiktaş (D)
  • 6 Kasım 2024: Beşiktaş - Malmö
  • 28 Kasım 2024: Beşiktaş - M. Tel-Aviv
  • 12 Aralık 2024: Bodo/Glimt - Beşiktaş (D)
  • 22 Ocak 2025: Beşiktaş - Athletic Club
  • 30 Ocak 2025: Twente - Beşiktaş (D)

FİKSTÜRÜN TAMAMI

İlk maçlar ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
İlk maçlar ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Ligi\'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ender Kervancıoğlu: Bir Galatasaraylı olarak, fenerbahçe ve beşiktaşla aynı klasmana düştüğümüz için utanıyorum. Neyse bu sene böyle olsun. 27 55 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Zor maçlar var, umarım cincon hariç takımlarımız tur atlar. 46 36 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a başarılar.malum takım ne hali varsa görsün 52 29 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Avrupa’da ki tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah hepside yarı final oynar, Fenerbahçe ve Beşiktaş final oynar FENER kupayı alır. 31 15 Yanıtla
  • RagnarLothbrok: KUŞ GİLLER ELENİR. BİZ ASLANLAR TARİH YAZARIZ. BY. 12 31 Yanıtla
  • ferhat eser: FİNALİN ADI BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE OLSUN SONRASI ALLAH KERİM 21 9 Yanıtla
  • Çelikk: Beşiktaş Galatasaray Ve Fenerbahçe ye Başarısızlar Dilerim Zor Fikstür Var Hiç Kimse de Gruptan Çıkamaz 10 16 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: concon haric butun takimlara basarilar diliyorum 7 5 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ne çok gs düşmanı var demekkki hep tıklıyoz 3 6 Yanıtla
  • Suphan Ovezmuradov: Yene erken den başladılar cıv cıv yapmaya Galatasaray babanız olacak 3 6 Yanıtla
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