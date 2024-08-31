Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. 2, 5 ve 8. hafta maçları aynı gün oynanacak.
Temsilcilerimizin maç takvimi şu şekilde;
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
- 25 Eylül 2024: Galatasaray - PAOK
- 3 Ekim 2024: Riga Skola - Galatasaray (D)
- 23 Ekim 2024: Galatasaray - Elfsborg
- 7 Kasım 2024: Galatasaray - Tottenham
- 28 Kasım 2024: AZ Alkmaar - Galatasaray (D)
- 12 Aralık 2024: Malmö - Galatasaray (D)
- 21 Ocak 2025: Galatasaray - Dinamo Kiev
- 30 Ocak 2025: Ajax - Galatasaray (D)
Sarı-kırmızılılar evindeki Elfsborg maçını Çarşamba, Dinamo Kiev maçını ise Salı günü oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
- 26 Eylül 2024: Fenerbahçe - Union Saint Gilloise
- 3 Ekim 2024: Twente - Fenerbahçe (D)
- 24 Ekim 2024: Fenerbahçe - Manchester United
- 7 Kasım 2024: AZ Alkmaaar Fenerbahçe (D)
- 28 Kasım 2024: Slavia Prag - Fenerbahçe (D)
- 11 Aralık 2024: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
- 23 Ocak 2025: Fenerbahçe - Lyon
- 30 Ocak 2025: Midtjylland - Fenerbahçe (D)
Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçını Çarşamba günü oynayacak.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
- 26 Eylül 2024: Ajax - Beşiktaş (D)
- 3 Ekim 2024: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt
- 24 Ekim 2024: Lyon - Beşiktaş (D)
- 6 Kasım 2024: Beşiktaş - Malmö
- 28 Kasım 2024: Beşiktaş - M. Tel-Aviv
- 12 Aralık 2024: Bodo/Glimt - Beşiktaş (D)
- 22 Ocak 2025: Beşiktaş - Athletic Club
- 30 Ocak 2025: Twente - Beşiktaş (D)
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Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu - Son Dakika
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