ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 26. hafta müsabakalarıyla devam edecek - Son Dakika
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 26. hafta müsabakalarıyla devam edecek

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 26. hafta müsabakalarıyla devam edecek

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 26. hafta müsabakaları oynanacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın 6 maç, Pazar günü 2 maç oynanacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise bugün 1 maç, yarın 6 maç, Pazartesi 1 maç ve Salı günü 2 maç oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise milli maçlar nedeniyle karşılaşma oynanmayacak.

23.02.2024 10:01
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 26. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Emlak Konut- Bursa Uludağ Basketbol (Başakşehir)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol- Fenerbahçe Alagöz Holding (Kepez Turgut Özal)

17.30 Nesibe Aydın-Botaş (TOBB ETÜ)

25 Şubat Pazar:

14.00 Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (BJK Emlakjet)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol- Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Kapaklıspor- Fenerbahçe Koleji Novotel (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol- Esenler Erokspor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Edip Buran)

18.15 Çayırova Belediyesi- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Çayırova)

25 Şubat Pazar:

15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

26 Şubat Pazartesi:

18.00 Sigortam Net- Gaziantep Basketbol (BJK Emlakjet)

27 Şubat Salı:

17.30 Konyaspor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

19.00 Pizza Lazza Haremspor-Semt77 Yalovaspor (Şehit Mustafa Özel)

Bu arada Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde milli maçlar nedeniyle karşılaşma oynanmayacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 26. hafta müsabakalarıyla devam edecek - Son Dakika
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