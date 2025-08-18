İstanbul'da Avrupa Optimist Takım Şampiyonası Başladı - Son Dakika
İstanbul'da Avrupa Optimist Takım Şampiyonası Başladı

İstanbul'da Avrupa Optimist Takım Şampiyonası Başladı
18.08.2025 23:29
Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan şampiyonada 12 Avrupa ülkesinden takımlar yarışacak.

AVRUPA Optimist Takım Şampiyonası, bu yıl ilk kez Türkiye'de, Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul Haliç'te başladı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan törende, "Sekiz bin beş yüz yıllık tarihiyle üç medeniyete başkentlik yapmış, kıtaların buluştuğu güzel İstanbul'umuzda size keyifli, başarılı bir yarışma diliyorum" dedi.

Avrupa Optimist Sınıf Birliği (IODA Europe), Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şampiyona 18-23 Ağustos tarihleri arasında Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Resmi açılış töreni 18 Ağustos'ta, kapanış ve ödül töreni ise 22 Ağustos'ta yapılacak.

12 Avrupa ülkesinden milli optimist takımlarının katıldığı organizasyonda, her takım 4 sporcudan oluşuyor. Toplamda 100'ün üzerinde sporcu, antrenör, idareci ve gözlemci Haliç'te mücadele edecek. Yarışlar eleme ve final etaplarından oluşan takım formatında yapılacak.

'UMUT EDERİM HEM İYİ BİR YARIŞMA OLUR HEM DE KEYİFLİ ANILARLA BURADAN DÖNERSİNİZ'

Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Saygıdeğer Valimiz, değerli il müdürümüz, Yelken Federasyonumuzun değerli başkanı, yurt dışından değerli federasyon yetkilileri, kurul yetkilileri, değerli sporcular ve hocalarımız. Sekiz bin beş yüz yıllık tarihiyle üç medeniyete başkentlik yapmış, kıtaların buluştuğu güzel İstanbul'umuzun Haliç'inde size keyifli, başarılı bir yarışma diliyorum. İstanbul, İngiliz bir tarihçinin deyişiyle sultanların arzuladığı şehir, yani dönemin bütün sultanlarının arzuladığı gizemli bir şehir. Onun da en güzel noktalarından bir tanesi Haliç kenarıdır. Umut ederim hem iyi bir yarışma olur hem de keyifli anılarla buradan dönersiniz. Tekrar bütün yarışmacılara ve heyete burada verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" dedi.

'AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARININ ÜLKEMİZDE YAPILMASI BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ'

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise, "Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nın biraz önce açılışını yaptık. Yarın da kısmetse ilk startıyla başlayacağız. Cuma gününe kadar oldukça rekabetçi bir şekilde yarışlar sürecek. Optimist sınıfı, bütün dünyada yelkenin ilk adım atma sınıfı olduğu için son derece önem verilen ve sayıca en fazla sporcusu olan bir sınıf. Dolayısıyla bütün dünya, kendi ülkeleri için çok önemli bir sınıf olarak görüyor. ve Avrupa'nın en iyi dokuz ülkesinin takımlarının yarıştığı bir şampiyona olacak. Biz tabii bu şampiyonayı evimizde yapıyor olmaktan dolayı son derece heyecanlıyız, mutluyuz. Şampiyonanın burada yapılmasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere Spor Toto Teşkilatımıza ve bütün birimlere çok teşekkür ediyoruz. Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Haliç Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün tesislerinde yapılan bu şampiyona olacak. Günlerdir takımımız burada antrenmanda. Çok iyi hazırlandılar. Bu tür özellikle Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının ülkemizde yapılması bizim için son derece önemli. Hem Türkiye'nin güzelliklerini ve yelkenle ilgili çok muhteşem bir destinasyon olduğunu dünyanın gözleri önüne seriyor, hem de sportif olarak bizim açımızdan çok değerli. Çünkü akıntısını, rüzgarını, bütün coğrafi koşullarını ezbere bildiğiniz sularda olunca ister istemez rekabete daha güçlü başlıyoruz. Dolayısıyla inşallah en büyük amacımız kendi evimizde bir madalyayla bütün bu heyecanı ve emeği taçlandırmak" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UMUZUN DEĞERLERİNDE YAPILMASI BÜYÜK MUTLULUK VERİCİ'

Avrupa Optimist Takım Şampiyonasının bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılmasının önemine değinen Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, "Bizim 'İstanbul Spor Şehri' diye bir projemiz var. Biliyorsunuz her yerde 'Spor Şehri İstanbul' diyoruz. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Özellikle bunun Avrupalılar tarafından Golden Horn, bizim tarafımızdan Haliç olarak bilinen Fatih'imizin ve İstanbul'umuzun değerlerinde, Bir iç denizimizde yapılması büyük mutluluk verici. Geçen hafta da burada milli takım seçmelerindeydik, biliyorsunuz. Takımımızın oluşumuna şahitlik ettik. Dokuz ayrı ülkeden otuz altı kardeşimizin ayrı yüreklerle buraya gelmesi bize çok büyük mutluluk verdi. İnşallah rüzgarları bol olur" diye konuştu.

İstanbul'da Avrupa Optimist Takım Şampiyonası Başladı

İstanbul'da Avrupa Optimist Takım Şampiyonası Başladı
