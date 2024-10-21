İstanbul'da Flöre Şampiyonası Sonuçlandı

Spor

İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Flöre Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar sahibini buldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucu; yıldız kadınlar flörede Alara Atmaca, yıldız erkekler flörede ise Roberto Mathias Cazzani altın madalya kazanan isimler oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2024-2025 faaliyet takviminde yer alan şampiyonada; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin 8 ilinden (62 kadın/73 erkek) 135 sporcu kürsü mücadelesi verdi. Organizasyonda dereceye giren sporcular madalyalarını, TEF Yönetim Kurulu Üyesi Emir Özkurt'un elinden aldı.

Yıldız kadın flöre madalya sıralaması şu şekilde:

1- Alara Atmaca (Balıkesir B.B. SK)

2- Elvin Gülışık (Balıkesir B.B. SK)

3- Damla Erolcay (Marmara Eskrim SK)

3- Ayşe Aksoy (ABFA SK)

Yıldız erkek flöre madalya sıralaması şu şekilde:

1- Roberto Mathias Cazzani (Altınyurt SK)

2- Arda Barış Demircan (Altınyurt SK)

3- Ahmed Turgut Anbarlılar (Altınyurt SK)

3- Ali Arıkan (Alfa Eskrim SK)