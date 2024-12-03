İstanbul\'da kulaçlar ve goller engellere karşı atıldı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul , 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'nde engelli bireylerle engelli olmayanları aynı sahada buluşturdu. İBB Fatih Spor Kompleksi'nde yüzme, golbol ve parkur etkinliklerine yüzlerce kişi katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İBB Fatih Spor Kompleksi'nde büyük bir spor etkinliği düzenledi. Açılışını İBB Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Sportif Değerlendirme Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, İBB Engelliler Şube Müdürü Suna Hayıroğlu ve Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız'ın yaptığı etkinliğe, Spor İstanbul tesislerinde spor yapan engelli bireyler, spor okulu öğrencileri, milli sporcular, tesis çevresindeki okullarda öğrenim gören lise öğrencileri, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi (ÖZGEM) öğrencileri, Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü ve Spor İstanbul çalışanları katıldı.

GÖZLERİNİ KAPATIP EMPATİ YAPTILAR

Çok sayıda engelli ailesinin de tribünlerden izlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği'nde 4 yaş ve üzeri engelli ve engelli olmayan sporcular yüzme yarışları ve golbol maçlarının yanı sıra eğlenceli parkur oyunları oynadı. Bir golbol maçında engelli olmayan Spor İstanbul çalışanları da empati kurmak adına, gözlerini kapatarak maç yaptı. Günün sonunda tüm engelli bireylere madalya takdim edilirken, toplu hatıra fotoğrafları da çekildi.

SPOR İSTANBUL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YILDIZ: SPOR İSTANBUL AİLESİ OLARAK ENGELLİLERE HİZMET VERMEK BİZE GURUR VERİYOR

Paralimpik Oyunları'nda yakalanan başarıların ardından bu branşlara olan taleplerin hızla arttığını belirten Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız, "Biz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne iki etkinlik ile devam ediyoruz. Sabah yüzme yarışları yaptık, Şimdi golbol etkinliği ile devam ediyoruz. Biz engellilerin daha görünür olması için hizmet ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul olarak 35 tesisimizde 11 branşla engellilere hizmet ediyoruz. Bu tesislerimizin erişilebilirlik şartlarını sürekli iyileştirmek üzere çalışıyoruz. Engelli bireylerin hayata kazandırıldıklarında ne kadar başarılı olduklarını son paralimpik oyunlarında gördük. Paralimpik oyunlarındaki başarılardan sonra bizim engelli branşlarımıza olan talep hızla arttı. Paralimpik Oyunları öncesindeki duruma göre, yüzde 60'ın üzerinde bize günlük talep gelmeye başladı. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Tüm eğitmenlerimiz, tüm Spor İstanbul ailesi olarak engellilere hizmet vermek bize gurur veriyor. Bu alanda hızla, her hizmetimizi iyileştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYON İNSANA YILDA 10 MİLYONDAN FAZLA KEZ HİZMET EDİYORUZ'

Sadece tesis hizmeti vermediklerini İstanbul'un 300 farklı yerinde açık hava egzersizleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Yılmaz, "Spor İstanbul olarak 1 milyon insana yılda 10 milyondan fazla kez hizmet ediyoruz. Günde bizim tesislerimiz 40 binin üstünde kullanılıyor. Hizmetlerimizi sadece spor tesisleriyle sınırlı bırakmıyoruz. Her gün İstanbul'un 300 farklı noktasında açık hava egzersizleriyle bütün İstanbullulara hizmet veriyoruz. Onları daha aktif olabilmeleri için hizmet noktalarımızı ve hizmet çeşidimizi arttırıyoruz" şeklinde konuştu.

MİLLİ SPORCU MURAT YILMAZ: BÖYLE ETKİNLİKLERİN OLMASI FARKINDALIK YARATMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Golbol sayesinde sosyalleştiğini, aynı zamanda milli takıma hizmet ettiğini belirten Murat Yılmaz, "Bu etkinlik için büyükşehir belediyesine teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Böyle etkinliklerin olması, bizim sporumuzun tanınırlığı açısından, farkındalık yaratması açısından çok önemli. Ben bu sporu 15 yıldır yapıyorum. Bu spor sayesinde birçok olanağa sahip olduk. Sosyalleştik, farklı yerler gördük, farklı ülkelere gittik. Ben aynı zamanda milli sporcuyum. Milli düzeyde ülkemizi temsil ettik. Sporumuzun görme engellilere has olmasından dolayı bir uyarlaması yok. Çok fazla bilinmiyor. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte, farkındalığın artmış olduğunu görüyorum. O yüzden bu etkinlik için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MİLLİ SPORCU ASIM KURT: BU TARİHLERDE GÖSTERİ MAÇLARINA BÜYÜK ZEVKLE KATILIM GÖSTERİYORUZ

Engelliler günü ile ilgili düzenlenen etkinliklere büyük bir zevkle katıldıklarını belirten Asım Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bu tarz gösteri maçı tekliflerini her zaman kabul ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olsun, 16 Mayıs Engelliler Haftası olsun, bu tarihlerde gösteri maçlarına büyük zevkle katılım gösteriyoruz. Yaptığımız bu sporun bilinirliği, spor kulüplerinin destekleri önemli. Antrenman yapmak için salon bulmakta zorlanıyoruz. Spor salonu temini açısından çok kıymetli. Burada bizi konuk eden İBB'ye çok teşekkür ediyoruz. 3 Aralık'ta bizi unutmadığı için Spor İstanbul ailesine de kocaman teşekkürlerimizi iletiyoruz."

İLKER ÖZTÜRK: DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BU ANLAMDA ENGELLİLERİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK ADINA ÇOK DEĞERLİ İŞLER YAPILIYOR

Tüm dünyada engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için değerli işler yapıldığını belirten İBB Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Sportif Değerlendirme Müdürü İlker Öztürk, "3 Aralık önemli ve değerli bir gün. Hayata engelle bakmak sadece fiziki engel olarak değil birçok psikolojik engellerle de uğraşmak demek. Buradaki çocuklar, gençler hayatın fiziki ve psikolojik engellerini devirerek buradalar. Burada ailelerin de çok ciddi katkıları var. Sadece anne, baba olarak değil. İşin bu tarafında da çocuklarıyla paylaşım içindeler. Anne baba olmanın daha da kıymetli olduğunu daha da fedakarlıklar barındırdığını gösteren bir günün içindeyiz. Dünyada ve Türkiye'de bu anlamda engellilerin yaşamını kolaylaştırmak adına çok değerli işler yapılıyor. Biz de bugün, burada sosyal yaşamın içinde daha güçlü, daha mutlu, daha katılımcı bireyler oluşturmak ve yaşamın içinde onları tutabilmek adına bu tip etkinlikleri yapıyoruz. Bu etkinlikler sadece yıl içinde dağıtılmış etkinlikler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; tesisleriyle, eğitmenleriyle, yöneticileriyle, erişim kolaylığı sağlayacak her şeyi İstanbul'da yapmaya çalışıyor" dedi.