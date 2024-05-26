İstanbul Takımı UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbul Takımı UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birincisi Oldu

İstanbul Takımı UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birincisi Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İstanbul takımı birinci oldu. Yüksek Irtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşen organizasyona 14 bölgeden 450 sporcu ve antrenör katıldı. İstanbul takımı, Bursa ile oynadığı karşılaşmayı 3-2 kazanarak Türkiye'yi UEFA Regions Cup Turnuvası'nda temsil etmeye hak kazandı.

26.05.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) tarafından Erzurum'da üçüncüsü düzenlenen UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İstanbul takımı birinci oldu.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 14 bölgeden yaklaşık 450 sporcu ve antrenör katıldı.

Müsabakalara yerel amatör lig, BAL Lig'i ve bağlı bölgelerde aralıksız 2 yıl tescilli amatör futbolculardan oluşan takımlar mücadele etti.

Organizasyona Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Van bölge takımları katıldı.

Tek devreli lig usulüne göre yapılan karşılaşmalarda gruplarında birinci olan İstanbul, Kayseri, Samsun ve Bursa takımları yarı final oynadı.

Müsabakaların son gününde Bursa ile karşılaşan İstanbul takımı karşılaşmayı 3-2 kazanarak UEFA Regions Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Türkiye, Futbol, Bursa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Takımı UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:02 İran’da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu İran'da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu
17:48 1 puan şampiyon yapıyor İşte Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri 1 puan şampiyon yapıyor! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 18:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Takımı UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement