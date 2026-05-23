İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu

23.05.2026 17:15
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, hafta sonunun ilk gününde geleneksel spor gösterileri, güreş müsabakaları, çocuk atölyeleri, aile etkinlikleri ve sahne performanslarıyla ziyaretçilerine kültür dolu bir gün yaşattı. Gün boyu devam eden yoğun program, akşam saatlerinde Dimash konseriyle festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açan 8. Etno spor Kültür Festivali, üçüncü gününde de geleneksel sporları, kültürel mirası ve aile etkinliklerini aynı atmosferde buluşturdu. Festival alanında gün boyunca atlı spor gösterilerinden güreş müsabakalarına, çocuk atölyelerinden kültür çadırlarına, sahne performanslarından ikram alanlarına kadar geniş bir program ziyaretçilerle buluştu. Hafta sonunun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi gören festivalde, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler gün boyu devam ederken akşam programında dünyaca tanınan sanatçı Dimash sahne alacak.

KÖKBÖRÜ, ATLI CİRİT VE TENGE LLU NEFES KESTİ

Festivalin cumartesi programında atlı spor gösterileri günün en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Atlı Cirit gösterisiyle başlayan etkinliklerde Audaryspak/Atlı Güreş, Tenge Ilu, Kökbörü, Kuşbegilik ve Tazy Dogs Shows gibi geleneksel sporlar ziyaretçilerden ilgi gördü. Günün ilerleyen saatlerinde atlı okçuluk, akrobasi ve savaş sanatları gösterileri de izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Atlı sporlar sahasında sergilenen gösteriler, Türk dünyasının ve farklı coğrafyaların kadim spor geleneklerini festival atmosferine taşıdı. Atatürk Üniversitesi Atlı Cirit ekibinin gösterisi de programda yer alarak geleneksel spor kültürünün genç kuşaklara aktarılmasına katkı sundu.

FARKLI COĞRAFYALARIN GÜREŞ GELENEKLERİ AYNI SAHADA BULUŞTU

Festival kapsamında güreş alanları da gün boyunca hareketli anlara sahne oldu. Yağlı Güreş Sahası’nda Kapışmalı Aba Güreşi, Karakucak Güreşi, Aşırtmalı Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi, Sülipats, Ripka ve Lapta gibi farklı geleneksel güreş türleri izleyiciyle buluştu.

Uluslararası ve Geleneksel Güreş Sahası’nda ise Pagliacci, Zorkhana, Italian Walking Stick Fencing, Galkynysh Jigit Group, Qurash, Alysh, Chidaoba ve Lucta Italica gösterileri gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gelen ekiplerin performansları, festivalin kültürlerarası buluşma yönünü öne çıkardı.

AİLE ÇADIRI'NDA KÜLTÜR, SOHBET VE EĞLENCE BİR ARADAYDI

Festivalin ailelere yönelik programları da günün yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı. Aile Çadırı’nda Musti Kusti, Saniye Bencik Kangal, Kemal Sayar, Sakarya Belediyesi Kukla Gösterisi ve Ömer Demirbağ ziyaretçilerle buluştu. Çocuklar ve aileler için hazırlanan programlar, festivalin yalnızca spor ve sahne gösterilerinden ibaret olmadığını; aynı zamanda eğitici, kültürel ve sosyal bir buluşma alanı sunduğunu gösterdi.

MİNİK ZİYARETÇİLER GELENEKSEL KÜLTÜRÜ ATÖLYELERDE KEŞFETTİ

Festival alanında çocuklara özel hazırlanan atölyeler de gün boyunca devam etti. Farklı yaş gruplarına göre planlanan etkinliklerde Ahşap Kitap Ayracı Atölyesi, Akvaryum Tasarımı Atölyesi, Ahşap Vazo Tasarımı Atölyesi, Tuval Boyama Atölyesi ve Kuş Evi Tasarımı Atölyesi gerçekleştirildi.

Çocuk Obası, çocuk oyun alanları ve şenlik alanları, ailelerin festival boyunca en çok vakit geçirdiği noktalar arasında yer aldı. Geleneksel çocuk oyunları ve sanat atölyeleriyle çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirasın farklı yönlerini deneyimleme fırsatı buldu.

FESTİVAL COŞKUSU DIMASH KONSERİYLE ZİRVEYE ÇIKACAK

Gün boyu süren atlı spor gösterileri, güreş etkinlikleri, kültür tanıtımları, çocuk programları ve sahne performanslarının ardından festivalin üçüncü günü Dimash konseriyle tamamlanacak. Akşam saatlerinde sahne alacak ünlü Kazak şarkıcı Dimash, festival alanını dolduran ziyaretçilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

8. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporları, kültürel değerleri, aile ve çocuk etkinliklerini aynı çatı altında buluşturarak İstanbul’da hafta sonuna renk kattı. Festival, ücretsiz etkinlikleriyle farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlamayı sürdürdü.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:29
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:28:20.
