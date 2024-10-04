Kaçkarlar Dünya\'ya Tanıtılıyor

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RİZE'nin Ayder Yaylası'nda düzenlenen KAÇKAR BY UTMB Lansmanı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İnsanların iş hayatından ayrıldıktan sonra zaman zaman kendilerini dinlemeye, doğa yürüyüşlerine ihtiyaçları var. Dünyada böyle bir kitle, trend var. Bana göre güzel bir başlangıç. Burada Kaçkarları tüm Dünyaya tanıtma arzusu içerisindeyiz" dedi.

Dünyanın en prestijli dağ koşusu serisi olan UTMB'nin Türkiye ayağı Rize'nin Ayder yaylasında gerçekleştirilecek. 'Kaçkar By UTMB' 20, 50 ve 100 kilometrelik koşunun lansmanı Rize'nin Ayder Yaylası'nda gerçekleştirildi. Lansmana Geçlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi, Belediye Başkanları, kurum amirleri, UTMB Türkiye yetkilileri ile sporcular katıldı. Spor Turizmi ile Kaçkarların tanıtılacağı etkinliğinin ilanı sonrası dünyanın çeşitli ülkelerinden 750 kişi başvurdu. Koşu, 26- 28 Eylül 2025 yılında Ayder Yaylası'nda start alacak.

'İÇİNİZDEN BURALARIN İNSANLAR TARAFINDAN GÖRÜLMESİ LAZIM DİYORSUNUZ'

Lansmanda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yağmurun başkentine turizmi eklemek için çalıştıklarını dile getirerek, "Bugün mutluyuz, gururluyuz. Rize'de Spor Turizmi Çalıştayı esnasında genel bir değerlendirme de bulunduk. Bu değerlendirme içerisinde spor turizmde nasıl gelişiriz? Neler yapabiliriz? Bu noktada arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Kaçkarları ön plana nasıl çıkartabilir, nasıl bir vizyoner çalışma yapabiliriz. Burada UTMB ekiplerinden bir sunum, brifing aldık. Burada siyaset yaparken de hep söylediğimiz bir şey vardı. Rize'ye, çayın, yağmurun başkenti ama bunun yanına turizmi eklememiz lazım. İçinizden buraların insanlar tarafında görülmesi lazım diyorsunuz. Ama en önemlisi çevreyi bozmadan bir disiplin içerisinde bunların tanıtılması lazım. Dedik ki ne yapalım; Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Uluslararası organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu konuda çalıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Proje Geliştirme Ajansı'yla birlikte koordine olduk" dedi.

'KAÇKARLARI TÜM DÜNYAYA TANITMA ARZUSU İÇERİSİNDEYİZ'

Kaçkarları Dünyaya tanıtmak istediklerini söyleyen Bakan Bak, "İnsanlar bu patikalarda, zorlu koşullarda 20 kilometreyi, 100 kilometreyi yürüyecekler koşacaklar. Ben de bu yürüyüşleri çok seviyorum gerçekten çok kıymetli. İnsanların iş hayatından ayrıldıktan sonra zaman zaman kendilerini dinlemeye, doğa yürüyüşlerine ihtiyaçları var. Dünyada böyle bir kitle, trend var. Bana göre güzel bir başlangıç. Burada Kaçkarları tüm Dünyaya tanıtma arzusu içerisindeyiz. Turizm ekseninde büyümemiz için çok büyük bir potansiyel var. Herkes hazır. Videoları görünce insan heyecanlanıyor. Sis denizi üzerinde zirvede olmak heyecanlandırıcı ben gerçekten heyecanlandım. Büyük bir avantajımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Rize-Artvin Havalimanı buraya sadece 45 dakika. Uzmanların da ifade ettiği gibi diğer organizasyonlarda bu süre daha uzun. Bizim turizm altyapımızda var. Yatak sayımızda bunları karşılayacak. Bana göre çok heyecanlı bir süreç yaşanacak. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıl Eylül ayı sonunda buna başlayacağız. Ben şunu arzu ediyorum, bu bölge turizmle kalkınsın. Turizm bacasız ekonomi. Rizemizi, Kaçkarımızı tanıtmamız lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak projenin en büyük destekçilerindeniz" diye konuştu.