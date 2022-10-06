Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı

06.10.2022 12:36
Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

İki grupta toplam 19 takımın mücadele edeceği Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 15-16 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 18 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 8 Ocak 2023'te start alacak. Play-off müsabakalarının 12 Mart 2023'te başlayacağı Kadın Futbol Süper Ligi'nde final karşılaşması ise 30 Nisan 2023'te oynanacak.

A Grubu'nda 9, B Grubu'nda ise 10 takım yer alacak. Normal sezonu ilk 7'de tamamlayan ekipler, play-off oynama hakkı elde edecek. Gruplarını lider bitiren 2 takım ise direkt çeyrek finale yükselecek.

A Grubu'nda 8 ve 9. sırada bulunan takımlar ile B Grubu'nda 8, 9 ve 10. basamakta yer alan ekipler küme düşecek.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve ilk hafta maç programı şöyle:

A Grubu: Hatayspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Hakkarigücüspor, Dudulluspor, Fatih Vatanspor, Altay, ALG Spor, Beşiktaş Vodafone, Wulfz Fatih Karagümrük

B Grubu: Adana İdmanyurduspor, ABB Fomget, Amed Sportif Faaliyetler, Kireçburnu, Ataşehir Belediyespor, Konak Belediyespor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray Petrolofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor

1. hafta

A Grubu:

Altay-Beşiktaş Vodafone

ALG Spor-Hatayspor

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor

Not: Dudulluspor, birinci haftayı bay geçecek.

B Grubu:

Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor

Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor

Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe

Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu

Bitexen 1207 Antalyaspor-ABB Fomget

"Amacımız kadın futbolunda Türkiye'yi dünyanın en iyileri arasına sokmak"

TFF Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci, kadın futbolunun hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Grup kura ve fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan Küçükel Ezberci, kadın futbolunun sporda en hızlı ilerleyen dallardan biri olduğunu belirterek, "FIFA başta olmak üzere tüm kuruluşlar kadın futbolunun üzerine titizlikle eğiliyor. TFF olarak ülkemizde kadın futboluna yaygınlık kazandırmak ve ilgiyi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadın futbolu, son 2 sezonda maçların canlı yayınları ve köklü kulüplerimizin yer almasıyla bir ivme kazandı. Bu çıkışın süreceğine yürekten inanıyorum. Liglerimizdeki kalitenin artması milli takıma da olumlu yansıyacak. Amacımız kadın futbolunda Türkiye'yi dünyanın en iyileri arasına sokmak. Bu, uzun soluklu bir süreç. Yapacağımız çalışmalarla ve projelerle hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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