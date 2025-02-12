Kadın Futbolunda Yeni Nesil Seçmeleri

Spor

"BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bağlı 14 bölgedeki 20 şehirde gerçekleştirilen ve 15 ile 17 yaş altı kız milli takımlar gruplarını kapsayan seçmelerin İstanbul etabı başladı.

Kadın Milli Takımlar tarafından Selimiye Stadı'nda gerçekleştirilen seçmelere Arapçeşmespor, Dudullu, Fatih Vatanspor, Fenerbahçe Petrol Ofisi, İstanbul Mesudiyespor, Nişantepespor, Trabzon Samandıraspor, Tunçspor ve Kocaeli Kadın Gücü takımlarından toplam 136 sporcu katıldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, AA muhabirine "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BtcTurk'ün desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Necla Güngör Kıragası, "Hayalimiz, Türkiye'yi il il gezerek kız çocuklarının potansiyelini görmek ve bu sayede milli takım havuzunu genişletmek. Şu an 13. noktamızdayız. İl il geziyoruz ve milli takım havuzunda çok ciddi bir sayıya ulaştık. Kadın milli takımlarının ekosistemini yaratmak ve bu ekosistemdeki havuzu genişletmek istiyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. En büyük amacımız bu geniş havuzun içinden oyuncu seçmek." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında gittikleri şehirlerde kadın futbolunun tanıtımına da katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Kıragası, "Toplumsal cinsiyet eşitliği normlarını gözeterek kız çocuklarının da 'Yapabilirim' mesajını herkese vermesini, onların topa ne kadar güçlü ve öz güvenle vurduklarını ve futbola tutkularını herkese göstermek istiyoruz. Ciddi bir sayıya ulaştık. Kadın futboluna ilginin arttığını görmekten son derece mutluyuz. TFF ve BtcTurk'ün yaptığı bu proje, kadın futbolunun yeni neslinin sahaya çıktığının mesajını veriyor." şeklinde görüş belirtti.

Demirbağ: "Milli takım hayalini hissettirmek çok önemli"

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, kız çocuklarının öz güvenlerini geliştirebilmelerinin bu projenin önemli bir parçası olduğunu aktardı.

Alt yaş milli takımlarının oyuncu havuzunu genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Demirbağ, "Biz burada 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu çocuklarla buluşuyoruz. Onlara futbol oynarken milli takım hayalini gerçekleştirebileceklerini hissettirmek bizim için çok önemli. Kız çocuklarının öz güvenlerini geliştirmeleri de bu projede çok kıymetli bir alan. 15 ile 17 yaş altı milli takımlarına kazandırdığımız oyuncular direkt iskeletimizi oluşturuyor. Onların şehrine gitmemiz ve bizi orada görmeleri çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Hedefleri her zaman ay-yıldızlı formayı giymek. Kulüplerle ve velilerle sahalarda buluşmak da projenin en önemli noktalarından biri. Bire bir iletişim kuruyoruz. Bizim için en önemlisi, kız çocuklarının her zaman futbolla ilgili bir kariyer ve hayat hedeflerinin olması." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin İstanbul etabı, yarın ve 14 Şubat Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda gerçekleştirilecek seçmelerle tamamlanacak.

Haziran 2025'e kadar sürecek seçmelerin diğer şehirler için tarihleri daha sonra açıklanacak. "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında şu ana kadar Erzurum, Hakkari, Van, Ankara, Kayseri, İzmir, Denizli, Trabzon, Samsun, Gaziantep, Hatay ve Adana'da seçmeler yapıldı.