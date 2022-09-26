Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın'ın kulüp başkanı Mirkan Aydın, yeni sezonda mücadele edecekleri FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda en az çeyrek final oynamak istediklerini söyledi.

Nesibe Aydın A Takımı oyuncuları ile teknik heyet, Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Yerleşkesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıya kulüp başkanı Mirkan Aydın, yönetim kurulu onursal başkanı Nesibe Aydın, takım başantrenörü Erman Okerman, sporcular, teknik heyet ve öğrenciler katıldı.

Nesibe Aydın Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, yaptığı açıklamada, sezona hızlı başladıklarını belirterek, "Bir aydır takımımız hazırlıklarını devam ettiriyor. Antrenman maçlarında takımımız güzel bir görüntü verdi. Seneye başlarken hem yabancı hem de yerli oyuncularda takımımızı epey gençleştirmiştik. 20'li yaşlarda birçok sporcuya fırsat verdik. Okul takımı olduğumuz için özel bir kolej görüntüsü verelim, idealleri olan gençlere yer verelim istedik." diye konuştu.

Ligde son iki sezonu üst sıralarda tamamladıklarını anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

" Mersin'de son bir turnuva yapıp ekimde maçlara başlayacağız. Son 2 sezonda ilk 4'ün içinde bitirdik. İlk yılımızda üçüncülük, ikinci yılımızda dördüncülük elde ettik. Bu sezon ligde final oynamak istiyoruz. Ülkemizi bu sene Avrupa Kupası'nda temsil edeceğiz. Geçen sene son 16'da şanssız bir şekilde Yunanistan'ın Olimpiakos takımına, deplasmanda kazandığımız halde elenmiştik. Bu sene en azından çeyrek final görmek istiyoruz. Yarı final de olabilir. Bu anlamda kendimize güveniyoruz."

"Türk kadınına şans verildiği zaman neler başarabildiğini gördük"

Takımın Başantrenörü Erman Okerman da Türk kadınına her zaman güvenmek gerektiğini söyledi.

Kadınlara şans verildiği zaman başarının kendiliğinden geleceğine dikkati çeken Okerman, "Kadınlarımıza iyi bir ortam oluşturulduğunda neler başarabildiğini gördük. Bu arenada dolayısıyla kadın basketboluna hizmet ettiğim için çok mutluyum. Kadınlara bu kadar değer veren bir kurumda çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Bence büyük başarıların altında yatan temel neden bu. Mirkan Aydın başkanımızın da söylediği gibi eninde sonunda bir kupa getirerek bunu taçlandıracağımızı ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Gülşah Duman ise öğrencilerle bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizi maçlara da bekliyoruz. Sayenizde motive olup daha güzel işler yapmak istiyoruz. Avrupa'da ülkemizi ve takımımızı en iyi şekilde temsil ederek elde edeceğimiz başarıyı sizlere armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni transferler

Nesibe Aydın yeni sezon öncesinde kadrosuna 8 takviye yaptı.

Başkent ekibinin kadrosundaki yeni isimler şunlar:

Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi), Chelsea Nelson (PEAC), Duygu Özen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Şevval Akalan (Çukurova Basketbol), Elif Emirtekin (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Beylem İlba (Çeşme Basketbol), İlayda Güner (Beşiktaş), Queen Egbo (Indiana Fever).