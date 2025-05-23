Karşıyaka Taraftarından Stat İsyanı - Son Dakika
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Karşıyaka Taraftarından Stat İsyanı

Karşıyaka Taraftarından Stat İsyanı
23.05.2025 11:01
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Karşıyaka, 10 yıldır beklenen yeni stat için isyan başlattı, taraftar somut adım istiyor.

PLAY-OFF etabında yine hayal kırıklığı yaşayıp üst üste 8'inci sezon da en alt profesyonel lig kategorisi olan 3'üncü Lig'de kalması kesinleşen İzmir'in en köklü, Türkiye'nin de 5'inci en eski spor kulübü Karşıyaka'da taraftarlar kulübün kurtuluş anahtarı olarak gördükleri, bir türlü yapılamayan stat ve altyapı tesisleri için isyan başlattı. İzmir'in yaklaşık 30 yıl önce stat projesini gündeme getiren ilk kulübü olan, kendisinden sonra Karşıyaka'nın stat projesi sayesinde aynı tarihlerde birlikte ihaleye çıkan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın yanı sıra Alsancak Stadı, Bornova Stadı, Tire Stadı, Buca Stadı gibi tesisler yıllar önce tamamlanıp açılırken halen bekleyen yeşil-kırmızılılar artık somut adım atılmasını istiyor. Karşıyaka'nın stadı Türkiye'nin dört bir yanında modern statlar yapılırken başlayıp tamamlanmayan tek proje konumunda.

Yeni stadını beklediği süreçte 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyip bir daha çıkamayan Kaf-Kaf'ta daha önce stat yürüyüşü ve stat mitingi yapan, stadyum arazisine çadır bile kuran Karşıyakalılar ihalenin yapılıp inşaatın başlamasını istiyor. Karşıyaka'ya yapılacak stat için daha önce yıllarca Çiğli ve Örnekköy'deki farklı araziler gündeme gelirken, 2012 yılında projesi geliştirilen kulübün kullanımındaki eski Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nin yerine yapılacak stat projesi bakanlar, büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve kulüp başkanları eskitti. Ocak 2014 ve Haziran 2017'de iki kez Göztepe Gürsel Aksel Stadı'yla birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihale edilen stat, Göztepe'nin stadı 5 yıl önce açılmasına rağmen yapılamadı.

10 YILDIR ATIL KALDI

O dönem açılan davalar gerekçesiyle yapılamayıp ihaleleri iptal edilen stadyum projesi kapsamında 2015'te yıkılan kulübün İlçe Stadı, tesisleri, salonları ve tenis kortlarının yerine zemin ve temel çalışmaları yapıldı. Ancak ihaleler iptal edilince tam 10 yıldır dokunulmayan arazi İzmir'in en güzel yerlerinden Karşıyaka'nın göbeğinde atıl kaldı. Yabani otlar ve ağaçlar kaplayan stat arazisini çevredeki vatandaşlar otopark ve karavan park olarak kullanıyor. Hiçbir güvenlik önlemi de olmayan stadyum arazisinde madde bağımlıları da konaklıyor.

YAZIŞMALAR BEKLENİYOR

Atatürk'ün kabri Karşıyaka'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak stadın arazisinin mülkiyeti ve imarıyla ilgili engeller yıllar içinde çözüldü. Davaları düşen, uygulama imar planında da stadyum olarak tescil edilen, otopark yönetmeliği için proje geliştirilen, daha önce yapılan zemin imalatları için Yapı Kayıt Belgesi de alınan statla ilgili yasal prosedürlerin yerini gelmesi bekleniyor. Spor Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında stadın belediye tarafından yapılmasını kararlaştırdı. Belediye, 2025 yılı bütçesinde Karşıyaka Stadı'nın yapımı için 250 milyon TL kaynak da ayırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından stat arazisindeki payların tahsisi için İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne farklı tarihlerde yapılan başvurulara cevap beklendiği açıklandı.

MAVİŞEHİR'DE ADIM ATILAMADI

Karşıyaka'ya altyapı tesisleri ve spor okulları için 2 yıl önce 2023'te tahsis edilen Mavişehir'deki 100 dönümlük araziyle ilgili de henüz proje başlatılamadı. Projesi ve inşaatını kimin üstleneceği bilinmeyen bu arazideki proje de belirsizliğe gömüldü.

Kaynak: DHA

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