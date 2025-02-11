Karşıyaka Tüm Konsantrasyonunu 2. Lig'e Çıkmaya Veriyor - Son Dakika
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Karşıyaka Tüm Konsantrasyonunu 2. Lig'e Çıkmaya Veriyor

Karşıyaka Tüm Konsantrasyonunu 2. Lig\'e Çıkmaya Veriyor

Karşıyaka, 3. Lig'de zirve mücadelesine devam ederken, sezon sonunda 2. Lig'e çıkmak için gerekli adımları atıyor. Kulübün yönetimi ve teknik ekip, mali zorluklara rağmen mevcut kadroyu motive etmek için çeşitli prim ve destek programları hazırladı.

11.02.2025 12:39  Güncelleme: 12:40
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BU sezon kulüpte aylardır yaşadığı mali ve idari sıkıntılara rağmen futbolda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta koruduğu iddialı kadrosuyla zirve yarışından kopmayan Karşıyaka, takımı 7 yıl sonra 2'nci Lig'e taşımak için seferberlik ilan etti. Grupta son 6 maçtır bileği bükülmeyen, teknik direktör Ahmet Yıldırım göreve geldikten sonra ikinci yarıda çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Kaf-Kaf, tüm konsantrasyonunu takımı 2'nci Lig'e çıkarmaya verecek. Karşıyaka'da 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede son gün kulübün kayyuma kalmaması için görev alan yönetim, sezon sonuna kadar kongre yapmayı rafa kaldırdı. Yeşil-kırmızılı yönetim sezon sonuna kadar her şartta görevde kalacak. Karşıyaka, ara transfer döneminde ise transfer yasağını açmayıp, mevcut kadroyu düzenli ödemelerle motive etme kararı aldı.

PRİMLER BAŞKANDAN, FİKSTÜR AVANTAJLI

Başkan İlker Ergüllü, ikinci yarıda Kırşehirspor galibiyetinin ardından Bulvarspor ve Artvin Hopaspor önündeki iki galibiyetin daha primlerini üstlenirken, paralar bu hafta içinde yatırılıp oyunculara moral aşılanacak. Başkan Ergüllü takıma kalan primlerde sıkıntı yaşanmayacağı sözü verirken, yönetim normal sezonun kalan 11 maçı için de camiadan prim desteği almak için havuz oluşturmaya çalışıyor. Lider Bursaspor'un 9 puan gerisinde olmasına rağmen Play-Off'ta direkt grup finali oynayacak olan ve ikinci sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, fikstür avantajına da sahip olacak. Artvin Hopaspor'u geçen hafta ağırlayan Karşıyaka, kış şartlarında deplasmana gitmeyip önündeki 3 önemli maçı daha İzmir'de oynayacak. Bu hafta cumartesi günü Bornova 1877'ye konuk olacak olan Kaf-Kaf, ardından Kuşadasıspor ve önemli rakiplerinden Düzcespor'u üst üste ağırlayacak. Kaf-Kaf'ın önünde biri otobüsle gidilecek sadece 4 deplasmanı kaldı.

SALONA SPONSORLUK HAMLESİ

Basketbolda bu sezon öncesi 26 yıllık isim sponsorunu kaybedince kurduğu iddialı kadro ocak ayında dağılan Karşıyaka, farklı gelir kaynakları için arayışta. Karşıyaka Belediyesi'yle yeşil-kırmızılı kulübün görüşmeleri sonrası Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun adı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi olarak değiştirildi. Salonun yeni tabelası da asıldı. Bu hamleyle 5 bin kişilik salonun yanı sıra antrenman salonu, fitness salonu, idari ofisler, kuaför, misafirhane bulunan tesise isim sponsorluğu alınmasının yasal yolu açıldı.

POTADA YASAK İÇİN GÖRÜŞME

Basketbolda transfer yasağını kaldırıp yabancısız kalan kadrosuna takviye ararken eski oyunculardan Vitto Brown'un 200 bin Dolar alacağı yüzünden FIBA'dan yeni yasak alan Karşıyaka çözüm yolları arıyor. Yeşil-kırmızılılar kulüpte bu sezona kadar 2 yıl forma giyen Vitto Brown'un alacağını FIBA kanalıyla taksitlendirip yasağı açmayı planlıyor. Karşıyaka takımdan ayrılan 6 yabancının yerine, geçen hafta Roberto Gallinat'ı alıp ardından yeni yasak şokuyla sarsılmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Tüm Konsantrasyonunu 2. Lig'e Çıkmaya Veriyor - Son Dakika

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