Kasımpaşa Ayberk Karapo ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kasımpaşa Ayberk Karapo ile Sözleşme İmzaladı

Kasımpaşa Ayberk Karapo ile Sözleşme İmzaladı
08.07.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK'nın genç oyuncusu Ayberk Karapo, Kasımpaşa ile anlaştı ve imza töreni gerçekleşti.

KASIMPAŞA, Manisa FK forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev alan Ayberk Karapo ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ayberk Karapo'nun, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kasımpaşa'nın açıklamasında, "Ayberk'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Manisa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Ayberk Karapo ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele’yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü Görele'yi ayağa kaldıran sır patlama: Evler sallandı, gökten parçalar düştü
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı
Fenerbahçe Stadyumu’nda yenileme çalışmaları sona erdi Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi
Futbolseverlere müjde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA’ya savaş açtı Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı
İran eski dini lideri Hamaney’in cenazesi Necef’te resmi törenle karşılandı İran eski dini lideri Hamaney'in cenazesi Necef'te resmi törenle karşılandı
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti

18:35
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
18:16
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
18:14
HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı
HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı
17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 19:02:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa Ayberk Karapo ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.