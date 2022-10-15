Kastamonu spor haberi: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 26 - Lokomotiva Zagreb: 23

- EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 26 - Lokomotiva Zagreb: 23

Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Liginde ilk galibiyetiyle tanıştı

KASTAMONU - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını sahasında 26-23 yendi. Kastamonu Belediyespor, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetine de ulaşmış oldu.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını sahasında konuk etti. Kastamonu Merkez Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk dört karşılaşmasını mağlubiyetle bitiren ve henüz puanla tanışamayan Kastamonu Belediyespor, Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını 26-23 yenmeyi başardı. Kastamonu Belediyespor, aldığı bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde iki sezonda ilk galibiyetiyle tanışmış oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Kastamonu Belediyespor lehine 16-11 tamamlandı. Karşılaşmanın sonunda Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşuna rakip takımın teknik heyeti ile oyuncuları da eşlik etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ceren Demirçelen, "Maç haftasında bu galibiyete çok inandık. Çok güzel antrenmanlar yaptık, maça göre çalışmalar yaptık. İki sezondur biz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bu ise bizim Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız ilk galibiyet. Galibiyetten ötürü takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve çok mutluyum. Bu bizim özgeçmişimizde çok güzel bir anı olarak kalacak. Umarım devamı da gelecek, ben takımımıza inanıyorum. Bundan sonraki maçlara daha istekli daha hırslı çıkacağız. Çok şükür şeytanın bacağını kırdık, bundan sonraki karşılaşmalarda tribünleri de bizlere daha destek olmaya davet ediyorum, onları her maçımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Ağır bir sakatlık geçiren kaleci Merve Durdu'nun yerine kaleye geçen ve yaptığı kurtarışlarla galibiyette büyük payı olan Yaren Berfe Göker ise, "Gerçekten çok büyük gurur verici bir galibiyet. Çok mutluyuz ilk galibiyetimizi aldığımız için. Maç boyunca kontrol bizdeydi genel olarak. Sahada daha tecrübeli oyuncularımız vardı. Kazanmasını bildik, çok mutluyuz bunun için. Burası benim için çok büyük bir fırsat, ben burada elimden geleni yapıp her zaman daha fazla üzerine koymak için çalışıyorum. Takımıma katkı sağladığım içinde gerçekten çok mutluyum" dedi.