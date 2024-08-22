Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Olivier Kemen\'in fesih maliyetini basının huzurunda ödedi

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Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Burada erdemli bir davranış sergileyip yaptığım bir hatayı sizinle paylaşmak istiyorum. Olivier Kemen sözleşmesini fesih edip gitmiştir. Kayserispor bu fesihten dolayı 96 bin 250 Euro bir maliyetle karşılaşmıştır. Benim bu hatamdan dolayı ben bu parayı basının huzurunda ödüyorum. 32 aylık dönemimde 1 tane böyle bir olayımız var. Bundan dolayı da kulübe gelen tüm zararı şahsi olarak üstlendim ve bunu da ödedim. Bunun da bilinmesini istiyorum" dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Sivasspor maçı sonrası kulüp başkanlığını bıraktığını ve genel kurula gideceklerini açıklamasının ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çamlı, eski başkan Berna Gözbaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma vurgu yaparak, "Tweet atmayacaksın. Buyur. 'Ben Kayserispor'u tekrardan yönetmeye talibim' diyeceksin. Ben de seni alnından öpüp, teslim edeceğim" diye konuştu.

"ERDEMLİ BİR DAVRANIŞ YAPIYORUM"

Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Başakşehir ile anlaşan Olivier Kemen'den dolayı kulübe gelen transfer yasağı hakkında da konuşan Ali Çamlı, "Burada erdemli bir davranış sergileyip yaptığım bir hatayı sizinle paylaşmak istiyorum. Oliver Kemen sözleşmesini feshedip gitmiştir. Kayserispor bu fesihten dolayı 96 bin 250 Euro bir maliyetle karşılaşmıştır. Benim bu hatamdan dolayı ben bu parayı basının huzurunda ödüyorum. Bağış makbuzunun da sizlerin huzurunda kulübe kestirmek istiyorum. 32 aylık dönemimde 1 tane böyle bir olayımız var. Bundan dolayı da kulübe gelen tüm zararı şahsi olarak üstlendim ve bunu da ödedim. Bunun da bilinmesini istiyorum. Eğer, burayı yönetenler bu erdemi göstereceklerse bu da onlara örnek olsun diye bu konuyu söylemek istedim" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİSPOR'A PARA VERMEYİN DİYORLAR"

Eski başkan Berna Gözbaşı'nın temliklerinin kulübü mali anlamda çok zorladığını da sözlerine ekleyen Başkan Çamlı, "Berna Başkan'ın temliği dolayısıyla kulübün bütün seyirci, sponsor, kombine, yayın gelirleri Berna Başkan'ın temliği bitene kadar bankaya gidecek. Bu konu dün itibarıyla adli makamlara gitmiştir. Bundan sonra benim de onun da bir şey söylemesi boş boğazlık olur. Bundan sonra devletin makamları bu işin uzmanları inceleyecek. Hem onun dönemi hem de bizim dönemimiz incelenecek. Sponsorlar birileri tarafından aranıyor. 'Kayserispor'a para vermeyin' diyorlar. Ben bu kulübü mü yöneteceğim. Nasıl yöneteceğim? Ben genel kurul kararı aldım. Aday da değilim. Bu kadar da basit. Benim içinde bulunduğum durum bu. 'Artık burası yönetilemez hale gelmiştir' cümlelerim boş değil. Bu şartlarda yönetebilecek, burayı götürecek bir babayiğit varsa, söz veriyorum ben 24 saatte onun yanında duracağım. Yine emek verip, hizmet edeceğim ama gelsin bu kulübe başkan olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"BERNA BAŞKAN DÖNEMİ KULÜBÜN GELİRİ 598 MİLYON TL"

Kulübün borcu hakkında da konuşan Çamlı, "Eski Başkan Berna Gözbaşı'nın görevi devraldığında kulübün borç tutarının 260 milyon 514 bin 109 TL olduğunu anlatan Çamlı, "O günkü kur bazlı karşılığı 41 milyon 269 bin Euro. Berna başkan görevi bana devrederken, kulübün kesinleşen borç miktarı 879 milyon 781 bin 829 TL. 14 tane FIFA'da devam eden dosyanın haricindeki borç tutarı. 14 milyon Euro'ya tekabül eden de kesinleşmemiş ve FIFA'da devam eden ve genel kuruldan sonra gelip, transfer yasağı konan ve benim ödediğim bir hesap daha var. 879 milyon 781 bin 829 TL borcun o günkü kur karşılığı 44 milyon 372 bin Euro. Berna Başkan görevde olduğu süreci kulübün gelirleri 598 milyon 430 bin TL. Bu Euro bazında da 49 milyon Euro'ya tekabül ediyor" şeklinde konuştu.

"75 DOSYA KAPATTIK"

Sarı-kırmızılı kulübün FIFA'da devam eden dosyaları hakkında da bilgiler veren Ali Çamlı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Allah aşkına bir kulübün 75 tane dosyası olur mu? Bu kulüp 75 adet dosya kapattı. 75 dosyanın çoğunun muhatabına ulaşmak için 3 ay uğraştım. Sokakta taraftara mahcup olmayayım diye çalıştım. Bu dosyaların bedeli 17 milyon 241 bin Euro. Bu dosyaların yüzde 85'i Berna Gözbaşı dönemine ait dosyalar. Burada kişileri zan altında bırakmak için bunları söylemiyorum. Burada Kayserispor gerçeği ile yüzleşin diye söylüyorum. Hata, ben yaptıysam da öbürü yaptıysa da hatadır. Kayserispor'un şu an 9 tane dosyası kaldı. Bu dosyaların 5 tanesi Bilal Başacıkoğlu'nun menajerleri. Burada Kayserispor'un 1 tane ciddi dosyası var. O da Umut Bulut dosyası. Son derece titiz bir şekilde Umut Bulut dosyası üzerinde çalışılıyor. Bize göre Umut Bulut'un alacağı o kadar değil. Takip etmezseniz adam parasını alır. Şu an Umut Bulut dosyası istinaf mahkemesinde. Benim dönemimde 2 transfer sezonunda toplam ödediğim menajerlik parası 2 transfer döneminde 317 bin Euro. Bu kulüpte 2,5 yılda ödenen menajerlik parası 9.5 milyon Euro. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Herkes ahlaki ile otursun bu kulübe daha fazla ihanet etmesinler. Yeter ya."