Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe - Son Dakika
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

22.08.2022 17:19

Kendi geliştirdiği istatistik modeline dayanarak ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerini açıklayan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluk ipini göğüsleyeceği öngörüsünde bulundu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi geliştirdiği istatistik modeline dayanarak ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerini açıkladı.

MANCHESTER CITY - İNGİLTERE PREMIER LİG

Sporx'te yer alan habere göre, Geçtiğimiz sezonu Liverpool'un 1 puan önünde şampiyon tamamlayan Manchester City, Arsenal, Liverpool Chelsea gibi güçlü rakiplere rağmen bu sene de şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. Kadrosunu Erling Haaland gibi yıldız bir forvetle güçlendiren maviler, üst üste 3. şampiyonluğa uzanmanın hesaplarını yapıyor.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne göre Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olacak

REAL MADRID - LA LIGA

Geçen sezon özellikle Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sıkıntı sebebiyle şampiyonluğa uzanmakta zorlanmayan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Casemiro dışında kadrosunu büyük ölçüde korudu. En büyük rakibi Barcelona'nın yaptığı birçok flaş transfere rağmen Madrid ekibi şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne göre Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olacak

INTER - İTALYA SERIE A

Geçen sezon şampiyonluğu iki puanla Milan'a kaptıran Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, bu sene bu şansızlığını kırarak şampiyon olmak istiyor. Yine en yakın rakibi Milan ile bu yarışa devam etmesi beklenen Inter, bu sezon rakibini geçerek hedefine ulaşmak istiyor.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne göre Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olacak

BAYERN MUNIH - BUNDESLIGA

Bundesliga'da 10 yıldır devam eden Bayern Münih hegamonyası devam edecek gibi görünüyor. Lige fırtına gibi başlayan Bavyera ekibi bu sezon 3 maçta toplam 15 gol attı. Alman devi bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne göre Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olacak

PARIS SAINT-GERMAIN - LIGUE 1

Kadrosuna Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi dünya yıldızlarını barındıran Paris Saint Germain, yeni hocası Galtier ile şampiyonluğun en büyük favorisi... Lille'i ligin 3. haftasında tam 7 golle deviren Paris ekibi rakiplerini yanına yanaştırmamaya kararlı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne göre Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olacak

FENERBAHÇE - TÜRKİYE

Geçtiğimiz sezonu hüsranla tamamlayan Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluğu Karadeniz ekibi Trabzonspor'a kaptırmıştı. Bu sezon iddialı bir kadro kuran 4 ekip de şampiyonluk için yarışacak. CIES Fenerbahçe'yi bu anlamda bir adım önde görüyor.

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