Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor

Spor

A Milli Takımımızın ve Portekiz ekibi Benfica'nın vazgeçilmez yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı.

EVLİLİK YOLUNA GİRDİ

Kerem, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu takipçilerine ve sevenlerine duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti. Milli yıldızın bu paylaşımı, futbolseverler tarafından kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.

Aktürkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

YUNUS AKGÜN YALNIZ BIRAKMADI

26 yaşındaki futbolcuya bu mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti. Yunus, bu özel ana ilişkin bir de paylaşım yaptı.

Yunus'un paylaşımı;