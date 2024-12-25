A Milli Takımımızın ve Portekiz ekibi Benfica'nın vazgeçilmez yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı.
Kerem, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu takipçilerine ve sevenlerine duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti. Milli yıldızın bu paylaşımı, futbolseverler tarafından kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.
Aktürkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;
26 yaşındaki futbolcuya bu mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti. Yunus, bu özel ana ilişkin bir de paylaşım yaptı.
Yunus'un paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor - Son Dakika
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