Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor - Son Dakika
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Spor

Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor

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Benfica forması giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunun müjdesini verdi. Elinde çiçeğiyle kız istemeye giden Kerem'i Galatasaray'dan yakın arkadaşı olan Yunus Akgün yalnız bırakmadı.

25.12.2024 21:09
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A Milli Takımımızın ve Portekiz ekibi Benfica'nın vazgeçilmez yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı.

EVLİLİK YOLUNA GİRDİ

Kerem, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla evlilik arifesinde olduğunu takipçilerine ve sevenlerine duyurdu. Aktürkoğlu, elinde çiçeğiyle kız istemeye gitti. Milli yıldızın bu paylaşımı, futbolseverler tarafından kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.

Aktürkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

Kerem Aktürkoğlu, evleniyor

YUNUS AKGÜN YALNIZ BIRAKMADI

26 yaşındaki futbolcuya bu mutlu gününde en yakın arkadaşlarından birisi olan Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün de eşlik etti. Yunus, bu özel ana ilişkin bir de paylaşım yaptı.

Yunus'un paylaşımı;

Kerem Aktürkoğlu, evleniyor
Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor

Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Galatasaray, Evlilik, Benfica, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Osman A:
    Hayırlı olsun. 38 2 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Tebrikler aslan parçası 33 1 Yanıtla
  • Erdal Bolat:
    Hayırlı olsun Aslana 23 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS UN BACISINI ISTEMEYE GİTMİŞLER 15 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    şu ikiliyi ayirmayacaktik 17 1 Yanıtla
  • Apple User:
    vay arkadaş ülkenin özeti gibi artık parayı bulabilen evleniyor 10 3 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Tebrikler, mutluluklar. 13 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Allah tamamına erdirsin 11 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Yenge Fenerli..Akrabalık yakındır.. 2 5 Yanıtla
  • İbrahimm Bas:
    yani ne yapalım bir evlenen bu adam mı tövbe tövbe arkadaş 4 0 Yanıtla
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