Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

13.07.2026 15:39
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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Al-Ahli'den gelen 35 milyon Euro'luk teklifini yetersiz buldu. Sarı-lacivertlilerin beklentisinin 40-45 milyon Euro seviyelerinde olduğu ve gelen teklif ile beklenti arasında 10 milyon Euro'luk açık olduğu ifade edildi. Suudi ekibinin bu rakamlara çıkmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

AL-AHLI'DEN 35 MİLYON EURO'LUK PAKET

beIN SPORTS'un haberine göre; Suudi temsilcisi Al-Ahli, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro net ve 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 35 milyon Euro değerinde resmi bir transfer teklifi sundu.

Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ DAHA YÜKSEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun güncel yabancı kuralı sebebiyle elindeki kaliteli yerli oyuncu rotasyonunu bozmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, bu teklife şimdilik sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertlilerin, milli oyuncunun ayrılığına ancak astronomik bir gelir elde edilmesi durumunda onay vereceği ve beklentisinin 40-45 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Suudi ekibinin teklifi ile Fenerbahçe'nin beklentisi arasında tam 10 milyon Euro'luk bir fark bulunuyor. Suudi ekibinin, Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkmaya sıcak bakmadığının altı çizildi. 

Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Haberde, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen Kerem Aktürkoğlu'nun transfere mesafeli durduğu, yakın zamanda baba olmaya hazırlanması sebebiyle de İstanbul'daki kurulu düzenini bozmak istemediği belirtildi. 

Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 44 resmi maçta 15 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. 

Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz
Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu transferinde 10 milyon Euro'luk kriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    satın gitsin 6 1 Yanıtla
  • zeki zeki:
    al hilale giderken de en şerefli külube geldim deme sakın :))) 1 1 Yanıtla
  • Murat Tefek Murat Tefek:
    Böyle bir teklif varsa satılmalı. 0 0 Yanıtla
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