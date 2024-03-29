Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği başkanlık görevi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Fatih Saraç ve Yüksel Yıldırım, yaptıkları açıklamada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edeceğini söyledi. Saraç, "Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edeceğini söyleyerek, "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi. Ali Koç başkanımızın önderliğinde beklenen toplantımızı yaptık. Tek tek Ali başkanımız konusunda söz aldık. Katılan 16 kulüp ve Pendikspor'un yazılı onayı ile 17 kulüp, oy birliği ile göreve devam etmesini istedik. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi" dedi.
TFF'nin görevini yapamadığını söyleyen Yıldırım, "Birçok konu var ama en çok konuşulan konu; TFF'nin artık görevini yapamadığı yönünde. Değişim zamanı geldi. Bugün mü, sezon sonu mu? O konuşulur... Bizi dinleyen bir TFF istiyoruz." dedi.
Yüksel Yıldırım, toplantıda yabancı hakem konusununda konuşulduğunu belirterek, "Yabancı hakem konuşuldu. Hazır değiliz ama bayağı bir kulüp istiyor yabancı hakemi. Herkes hakemlerden şikayet ediyor ama ne kadar hızlı yapılabilir, altyapısı nedir buna biz karar veremiyoruz. Ancak biz istiyoruz, evet. VAR konuşmalarını da görünce..." yorumunu yaptı.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım sözlerine devam ederek, "Bir çözüm üretilmek zorunda. Bu çözümün yeri de burası. TFF de değil, MHK de değil. Bizim emeğimiz, bizim paramız, bizim zamanımız, bizim gücümüz... Biz bu kadar şey veriyorsak TFF'nin de 'bu işi nasıl çözeriz' diye düşünmesi lazım. Aksi takdirde değişim kaçınılmaz." sözlerini sarf etti.
Yüksel Yıldırım, yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşmaya değinerek, ''Yeni sezon başlamadan, yayıncı ile yaptığımız sözleşmedeki para elimize geçmeden erimeye başladı. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Çünkü yarısı dolar, yarısı TL. Bunlar masaya yatırılacak." dedi.
Ali Koç'un görevinin devamı için bazı kulüplere ulaşılamadığını dile getiren Yıldırım, "Ali Bey'in devamı için Trabzonspor, Galatasaray ve Rizespor'a ulaşılamadı" dedi.
Son Dakika › Spor › Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek - Son Dakika
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