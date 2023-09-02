Kütahya'da Melissa Vargas'a nazar değmesin diye simit dağıtıldı - Son Dakika

Kütahya'da Melissa Vargas'a nazar değmesin diye simit dağıtıldı

Son Güncelleme: 02.09.2023 17:45

Kütahya'da bir simit fırını, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesini kutlamak amacıyla simit dağıttı. Fırın, sevilen oyuncu Melissa Vargas'ın performansına nazar değmemesi için bu etkinliği düzenledi.

Kütahya'da bir fırında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Melissa Vargas'ın performansına nazar değmemesi için vatandaşa simit dağıtıldı.

SİMİT DAĞITILDI

Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren simit fırınının işletmecisi Emrah Yeşil ile çalışanları, yarı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek finalde Sırbistan'ın rakibi olan millilerin başarısını simit dağıtarak kutladı.

Kütahya'da Melissa Vargas'a nazar değmesin diye simit dağıtıldı

VARGAS'IN POSTERİ ASILDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyunculardan Melissa Vargas'ın posterinin asıldığı fırından yüzlerce kişiye simit ikramında bulunuldu. Fırın çalışanlarından Rıdvan Bayram, gazetecilere, milli takımın maçını büyük bir heyecanla izlediklerini söyledi.

Kütahya'da Melissa Vargas'a nazar değmesin diye simit dağıtıldı

"MELİSA HANIMA NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN SİMİT DAĞITTIK"

Melissa Vargas'ı ayrıca kutladıklarını dile getiren Fırın çalışanı Rıdvan Bayram, "Voleybol takımımızın ve Melissa hanımın İtalya karşılaşmasında gösterdikleri yoğun gayretleri bizleri çok memnun etti. Biz de bu başarıyı kutlamak ve Melissa hanıma nazar değmemesi için halkımıza simit dağıtma hayrı düzenlemek istedik. Vatandaşlarımızın etkinliğimize yoğun ilgisi oldu. İnşallah kupayı da alacağız" dedi.

Kütahya'da Melissa Vargas'a nazar değmesin diye simit dağıtıldı

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Son Dakika Spor Kütahya'da Melissa Vargas'a nazar değmesin diye simit dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Melissa Vargas'a nazar değmesin diye simit dağıtıldı - Son Dakika
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