Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi

Taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

Türkiye ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında LFF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Milliler'de Antalyasporlu Doğukan Sinik adeta şov yaptı.

MİLLİ FORMAYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında rakiplerini geçerek ceza sahasına giren ve kaleci Setkus'u avlayan Doğukan, A Milli Takım'da ilk golünü attı.

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

KALECİYİ GEÇİP TOPU AĞLARA GÖNDERDİ

Etkili oyununu sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, 14. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde kaleciyi geçerek enfes bir gol daha attı. Doğukan Sinik'in bu golleri sosyal medyada gündeme otururken, futbolseverler genç yıldızdan övgüyle bahsetti.

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1