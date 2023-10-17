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Mainz 05, Anwar El Ghazi'yi Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bıraktı - Son Dakika

Mainz 05, Anwar El Ghazi'yi Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bıraktı

Son Güncelleme: 17.10.2023 23:07

Bundesliga takımlarından Mainz 05, Filistin'e destek veren futbolcusu Anwar El Ghazi'y kadro dışı bıraktı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktığını duyurdu.

ANTRENMANLARA VE MAÇ KADROSUNA ALINMAYACAK

Mainz 05'ten yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımın "kulüp değerleriyle örtüşmemesi" ve "iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması" gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

"NEHİRDEN DENİZE, FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK"

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen ay transfer edilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti. Hollanda Milli Takımı'nda 2 maçta forma giyen 28 yaşındaki El Ghazi, bu sezon Mainz 05'te 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Mainz'dan skandal kadro dışı! Filistin'e destek veren El Ghazi antrenmanlara bile alınmayacak
Kaynak: AA

Bundesliga, Filistin, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mainz 05, Anwar El Ghazi'yi Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mainz 05, Anwar El Ghazi'yi Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bıraktı - Son Dakika
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