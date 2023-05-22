Man City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı! - Son Dakika
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Man City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı!

22.05.2023 14:43

İngiltere'de Premier Lig şampiyonluğa ulaşan Manchester City'de futbolcular ve eşleri, kutlama partisinde bir araya geldi. Takımın Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'nin eşi Michele Lacroix, sütyensiz bluzuyla katıldığı geceye damga vurdu. Tüm dikkatleri üzerine çeken Lacroix'in yanı sıra attığı gollerle takıma şampiyonluğu getiren isimlerden olan Erling Haaland ve sevgilisinin de partiye pijamayla katılması büyük ilgi gördü.

Chelsea'yi tek golle geçtikleri maçın ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Manchester City'de kutlamalar devam ediyor. Takım önceki gece şampiyonluk partisinde bir araya gelirken futbolcular ve eşlerinin giydiği kıyafetler çok konuşuldu.

HAALAND VE SEVGİLİSİ PİJAMA GİYDİ

Manchester City'de ilk sezonunda ligde 36 gol atma başarısı gösteren Erling Haaland, partiye sevgilisiyle birlikte katıldı. İkilinin geceye ipek pijamalar giyerek gelmesi ise Ada basınında gündem oldu.

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Şampiyonluğun mimarlarından olan Kevin de Bruyne ise eşi Michele Lacroix ile kutlamalardaydı. Lacroix sütyensiz bluzuyla katıldığı geceye adeta damga vurdu. Tüm gözleri üzerine çeken Lacroix'in kıyafet tercihi sosyal medyada da çok konuşuldu.

Geceden fotoğraflar:

Bir gören bir daha baktı! De Bruyne'nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı
Kevin de Bruyne'nin eşi Michele Lacroix (Görüntü: The Sun)
Bir gören bir daha baktı! De Bruyne'nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı
Görüntü: The Sun
Bir gören bir daha baktı! De Bruyne'nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı
Görüntü: The Sun
Bir gören bir daha baktı! De Bruyne'nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı
Görüntü: The Sun
Bir gören bir daha baktı! De Bruyne'nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı
Görüntü: The Sun
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Spor Man City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı! - Son Dakika


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