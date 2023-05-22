Chelsea'yi tek golle geçtikleri maçın ardından şampiyonluk kupasını kaldıran Manchester City'de kutlamalar devam ediyor. Takım önceki gece şampiyonluk partisinde bir araya gelirken futbolcular ve eşlerinin giydiği kıyafetler çok konuşuldu.
Manchester City'de ilk sezonunda ligde 36 gol atma başarısı gösteren Erling Haaland, partiye sevgilisiyle birlikte katıldı. İkilinin geceye ipek pijamalar giyerek gelmesi ise Ada basınında gündem oldu.
Şampiyonluğun mimarlarından olan Kevin de Bruyne ise eşi Michele Lacroix ile kutlamalardaydı. Lacroix sütyensiz bluzuyla katıldığı geceye adeta damga vurdu. Tüm gözleri üzerine çeken Lacroix'in kıyafet tercihi sosyal medyada da çok konuşuldu.
Geceden fotoğraflar:
Son Dakika › Spor › Man City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'nin eşi, şampiyonluk partisine iç çamaşırı giymeden katıldı! - Son Dakika